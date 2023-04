¡Clarissa Molina alcanza importante logro profesional y comparte gran noticia! "Es un sueño hecho realidad" Exclusiva: La ex reina de belleza confirmada como una de las anfitrionas de los Latin American Music Awards, a celebrarse el 20 de abril en las Vegas, NV. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde su coronación como Nuestra Belleza Latina VIP 2016 Clarissa Molina no ha hecho más que ir en ascenso. Como modelo y copresentadora del programa El gordo y la flaca (Univision) la dominicana ha ido escalando peldaños dentro de la cadena Univision y este martes se ha anotado un nuevo triunfo: ser una de las anfitrionas de la próxima entrega de los Latin American Music Awards, o Latin AMAs, como se les conoce popularmente. "Primera vez que el LAtin AMAs llega a una nueva casa que es UNIMÁS [y] Univision es un honor y un provilegio estar en esta gala celebrando nuestra musica", afirma Molina a People en Español sobre el importante rol que asumirá en la novena edición de dichos premios a celebrarse el próximo 20 de abril en la MGM Grand Arena de Las Vegas, NV. La exreina de belleza se integrará al grupo de conductores previamente anunciado por Univision para los Latin AMAs: Galilea Montijo, Natti Natasha y Julián Gil. Y las nuevas son tan sorpresivas que incluso Molina no ha podido comunicárselas a sus compañeros. "Todavía no he podido platicar con ellos", explica. "Obviamente he estado esperando el momento [del] anuncio; A Natti la conozco, a Julián que es parte de la familia aquí. Desde ahora te digo que va a ser un buen cuarteto". De todos los colegas con los que compartirá funciones de anfitriona, Galilea Montijo la tiene especialmente emocionada. "Es un sueño para mí hecho realidad; yo he seguido a Galilea Montijo desde que estaba en la República Dominicana", explica. "Verla a ella ahora al lado mío en una noche tan importante para nosotros es como decir: 'Mira, nada es imposible en esta vida". Clarissa Molina Credit: MS Communications Por cierto que Molina —quien se confiesa fan del reguetón— asegura que tiene ansias de ser testigo del momento especial en que se hará entrega del premio Latin AMAs: Legacy a Pepe Aguilar y Carlos Vives, por su destacada trayectoria. Clarissa Molina Credit: Alexander Tamargo/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las nominaciones para los Latin American Music Awards 2023 se anunciaron el lunes 13 de marzo y el boricua Bad Bunny se ha colocado a la cabeza con 11 menciones que incluyen artista del año, canción del año y álbum del año. Le siguen Becky G y Daddy Yankee, cada uno con nueve nominaciones, así como Grupo Frontera, Karol G, Rauw Alejandro, Romeo Santos y Rosalía, con 8 nominaciones cada uno. La ceremonia será transmitida de manera simultanea por Univision, UNIMÁS y Galavisión el próximo 20 de abril a partir de las 7 p.m., hora del este.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Clarissa Molina alcanza importante logro profesional y comparte gran noticia! "Es un sueño hecho realidad"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.