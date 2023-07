Clarissa Molina alcanza importante logro en su carrera: "Esto significa mucho para mí" La conductora y actriz dominicana vivió este jueves un momento muy especial y emocionante en El gordo y la flaca (Univision). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Clarissa Molina Clarissa Molina | Credit: Instagram Clarissa Molina; El gordo y la flaca Trabajadora, incansable, talentosa… Son algunos de los adjetivos que mejor definen a Clarissa Molina. La conductora y actriz dominicana no ha dejado de cosechar triunfos en el terreno profesional desde su victoria en la edición VIP del reality show Nuestra Belleza Latina. Su historia es el claro ejemplo de que los sueños se cumplen si se trabaja duro. En sus menos de 10 años de carrera, Clarissa no solo ha destacado como conductora de importantes programas y eventos, sino también como actriz. Recientemente tuvo la oportunidad de filmar una nueva película en su país natal que se estrenará en 2024. La reina de belleza ha logrado hacerse un nombre en la competitiva industria del espectáculo y, sobre todo, construir una comunidad fiel de seguidores que la apoya incondicionalmente. Clarissa Molina Clarissa Molina | Credit: Instagram Clarissa Molina Ahora Clarissa se ha anotado otro importante logro en su imparable carrera. Clarissa Molina Clarissa Molina | Credit: Instagram Clarissa Molina Clarissa Molina Clarissa Molina | Credit: Instagram Clarissa Molina La actriz y conductora recibió este jueves la llave de la ciudad de Union City, en el estado de Nueva Jersey, en plena transmisión de El gordo y la flaca (Univision). Un reconocimiento muy especial que, como no podía ser de otra forma, llenó de mucha ilusión y felicidad a Clarissa. "La 'dama de rojo' está feliz y sobre todo muy agradecida de haber recibido la llave de la ciudad de Union City. Gracias Mayor Brian. P Stack, Sr. Mercado y las comisionadas por su distinción hacia mi persona. Con mucha humildad lo recibo", escribió a través de las redes sociales. El gordo y la flaca Clarissa Molina recibe la llave de la ciudad de Union City | Credit: El gordo y la flaca La presentadora también tuvo palabras de agradecimiento para sus seguidores. "A ustedes que me leen y celebran conmigo cada logro, siempre crean en ustedes y en su corazón", expresó. "A Univision y El gordo y la flaca gracias por hacer este viaje tan especial", agregó. Clarissa Molina recibe la llave de la ciudad de Union City Clarissa Molina recibe la llave de la ciudad de Union City | Credit: El gordo y la flaca SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Clarissa comentó en el show que esta distinción significa mucho para ella ya que "en Union City, en esta calle principal yo trabajé mucho tiempo y ahora que vine me acordé cuando yo daba shampoo y acondicionador muestras en la calle, así que lo hice por mucho tiempo y estar aquí recibiendo esto es muy especial", dijo la conductora visiblemente emocionada.

