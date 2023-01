Clara Chía y Piqué "más unidos que nunca" a pesar de los rumores de crisis de pareja Se ha comentado que la pareja tuvo una crisis y que la joven se habría ido a vivir a la casa de sus padres en Barcelona. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ahora que Clara Chía y Gerard Piqué han tenido que enfrentar las críticas tras la canción de Shakira en que no salen muy bien parados, se ha comentado que la pareja tuvo una crisis y que la joven se habría ido a vivir a la casa de sus padres en Barcelona. Así se mencionó en la mañana de este viernes en Despierta América(Univision), pero horas después en el programa El gordo y la flaca de la misma cadena se ofreció una versión diferente. "Clara y Piqué se mudaron juntos y, pese a que muchos dicen que ahora están en crisis, la pareja sigue más unida que nunca", aseguró el paparazzi Jordi Martín, quien sigue de cerca la vida de Shakira y Piqué. Gerard Piqué y Clara Chía Gerard Piqué y Clara Chía | Credit: Grosby Group "Sin embargo, les cuento que Piqué se encuentra en París, viajó sin su novia y fue visto entrando a una fiesta en una discoteca, donde se divirtió en compañía de varios jugadores de la NBA", añadió. No obstante, Martín dijo que a su regreso a Barcelona, Clara Chía y Piqué se irán juntos, como mismo lo han estado haciendo hasta ahora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No es menos cierto que en esta ocasión la joven no acompañó a su novio a su último viaje a París, algo que hizo que se encendieran aún más los rumores. Al exfutbolista se le vio en la Ciudad del Amor disfrutando de un partido de baloncesto entre los Pistons de Detroit y los Chicago Bulls, en el que se fotografió al lado de la ex del actor Bradley Cooper, la modelo Irina Shayk .

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Clara Chía y Piqué "más unidos que nunca" a pesar de los rumores de crisis de pareja

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.