La transformación de Clara Chía, ¡sexy y con un makeover glam! Desde que la novia de Gerard Piqué se hiciera famosa su cambio ha sido notable ¡wow! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En agosto se cumplirá un año desde que el nombre de Clara Chía Martí saltara a las primeras planas de los medios en Cataluña y posteriormente el mundo entero. La joven estudiante — actualmente de 24 años y quien labora en relaciones públicas, específicamente en la empresa Grupo Kosmos donde ayuda a organizar eventos— se ha convertido en trending topic por su relación con el dueño de dicha compañía: Gerard Piqué. Es de notar que desde un inicio la joven fue comparada de cierta manera con la ex del futbolista catalán, la cantante colombiana Shakira. Esbelta, con larga cabellera dorada y un look un tanto boho chic, la joven catalana destacó. por su sencillez y un rostro casi libre de maquillaje. Las pocas fotos que hay de Clara Chía demuestran su look sencillo y sin pretensiones, pero poco a poco ese look ha ido cambiando. Además de los supuestos arreglitos estéticos que se habría hecho en el rostro en una clínica de Barcelona, la joven habría adoptado un look más sofisticado, con el cabello alaciado y más rubio, así como un maquillaje más evidente. Y aunque sus redes han sido reactivadas, permanecen blindadas por su dueña. Sin embargo, este martes el Daily Mail destaca una sexy imagen de la joven luciendo su makeover sexy y glam. El post con el que Piqué hacía oficial su relación con Clara Chía Marti, en enero 25 del 2023, cinco meses después de que saltaran los primeros reportes de su relación: Gerard Piqué y Clara Chía Gerard Piqué y Clara Chía | Credit: Gerard Piqué/Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dicha imagen nueva y sofisticada se podría atisbar en el video que mostraba cómo Piqué y Clara Chía daban un paso más en su relación al aparecer juntos en un compromiso de trabajo. Ahí se observa a la catalana con un look monocromático de jeans color carbón acampanados y blusa del mismo tono y la cabellera alaciada.

