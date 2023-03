Clara Chía no se intimida y reactiva su Instagram tras la explosiva entrevista de Shakira La novia de Gerard Piqué no se esconde y retoma sus actividades en la plataforma después de la entrevista que la artista colombiana ha concedido al periodista Enrique Acevedo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las palabras de desahogo que Shakira ha expresado durante su explosiva entrevista con el periodista mexicano Enrique Acevedo le han dado la vuelta al mundo abriendo nuevamente la llaga que parecía cerrarse entre ella y su ex, Gerard Piqué. "Hay un lugar reservado en el infierno para todas las mujeres que no apoyan a otras" afirmó la barranquilera en una de sus frases más comentadas en dicha entrevista. Lógicamente dichas declaraciones dejarían espantado a cualquiera de los involucrados en el trío amoroso más sonado de los últimos tiempos. Pero no a Clara Chía Martí. Así parece demostrarlo la joven catalana y novia oficial del exfutbolista quien calladamente ha reactivado su perfil de Instagram, el cual había suspendido en días pasados cuando también surgieron rumores de que había sufrido una crisis emocional ante la tormenta mediática suscitada entre su pareja y su ex. La activación de su perfil social ha sucedido el 1o de marzo y contiene un importante gesto: una foto de la joven de 23 años que muchos han tomado como un acto de valentía y un "no me escondo". clara chia marti reactiva sus redes Credit: IG/Clara Chía Martí Clara Chía Martí es empleada de Kosmos, una de las múltiples empresas de Gerard Piqué. Aquí la vemos en Barcelona, al lado de su pareja (no fotografiada) en enero pasado: Clara Chia Credit: G3/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con el portal Vanitatis El Confidencial, en España, Martí ha sabido mantener la cabeza fría ante el huracán mediático gracias en parte a su linaje. La joven proviene de una familia bien posicionada, discreta y que nunca ha dado de qué hablar, se asegura. "No les hace gracia, eso está claro, aunque les importa bastante poco",han asegurado a dicho portal amigos de los padres de la rubia: Lluis Chía y Marga Martí. "Les molestan más las informaciones que en prensa hablan de ella que no lo que diga la música de Shakira. El acoso de la prensa, no poder moverse con libertad, eso la agobia, pero lo que diga una canción, eso es hasta gracioso…". ¡Admirable!

