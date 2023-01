Clara Chía habría provocado a Shakira con un gesto que la indignó La modelo y actual novia de Gerard Piqué habría provocado a la cantante con sus acciones poco cautelosas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La mención que hace Shakira a la actual novia de su ex puede que vaya más allá de supuestos simples celos amorosos. En su nueva canción "BZRP Session 53" -que ha dado la vuelta al mundo- la colombiana se estaría cobrando una cuenta pendiente con Clara Chía. De acuerdo a la cadena de radio española Es Radio, la joven novia de Gerard Piqué desafió sutilmente a la cantante tras la ruptura utilizando la casa de los padres del futbolista como escenario. Clara no solo visitó a los exsuegros – y vecinos - de Shakira en varias ocasiones, sino que utilizó su piscina y jardín para presumir su escultural figura. La joven se habría tendido a tomar el sol en el patio de la casa al lado de la mansión de la colombiana, dejando ver su presencia en la casa de los abuelos de Milan y Sasha. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Clara Chia y Shakira Credit: G3/The Grosby Group; Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images Al parecer, este gesto no cayó en gracia de la cantante y de ahí que no tuviera reparos en mencionar a la joven catalana en su diatriba musical contra el futbolista La canción irrumpió en las plataformas digitales, convirtiéndose en el debut más grande en la historia de la música en español en Spotify. Y Shakira lo celebró en grande. "Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes. Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellas son mi inspiración", declaró en sus redes sociales. Shakira Gerard Pique Credit: (Gregg DeGuire/WireImage) Pero además del exitoso tema, Shakira parece dejar en claro que la que fue una amorosa y respetuosa relación con los abuelos de sus hijos, ahora ha quedado dañada para siempre. La cantante, aparentemente, ha decidido construir un muro entre su mansión y la casa de sus suegros. Según la agencia Europa Press, un camión de cemento ha llegado a la casa de Shakira en España para la construcción de una gigantesca pared, que no deje ver lo que sucede en casa de los vecinos. Mientras tanto, la colombiana sigue en Barcelona a la espera de rehacer su vida en Miami, donde vivirá con sus dos hijos, según el acuerdo de custodia que alcanzó el año pasado con Piqué.

