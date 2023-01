Primeras imágenes de Clara Chía Martí con los padres de Gerard Piqué, ¡míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Joan, Clara Chía Martí, Joan y Gerard Piqué en el Pirineo catalán Credit: Lagencia Press/The Grosby Group La joven apareció sonriente y colgada del brazo de la madre del deportista durante las vacaciones de la familia en el Pirineo Catalán. Además: Inés de Ramón asolándose topless al lado de Brad Pitt y el hijo de Thalía aparece de sorpresa al lado de su mamá, ¡míralos! Empezar galería Clara Chía Martí y Gerard Piqué Joan, Clara Chía Martí, Joan y Gerard Piqué en el Pirineo catalán Credit: Lagencia Press/The Grosby Group La novia de Gerard Piqué se ha dejado ver por primera vez al lado de los padres del futbolista: Joan Piqué y Monserrat Bernabéu, con quienes apareció muy sonriente e incluso colgada del brazo de su suegra al pasar los últimos días del año en la fabulosa mansión del retirado futbolista ubicada en el poblado de Cendanya, en el Pirineo Catalán. A mediados de diciembre la pareja celebró su primer aniversario de romance. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Inés de Ramón y Brad Pitt Brad Pitt, Inés de Ramón Credit: Backgrid/ Grosby Group En Los Cabos, México, captamos a la modelo asoléandose topless al lado del ganador al Oscar con quien se le ha ligado sentimentalmente. 2 de 6 Ver Todo Paul Mescal y Angelina Jolie Paul Mescal y Angelina Jolie Credit: Mega/The Grosby Group Por su parte, la ex de Brad Pitt está haciendo saltar las alarmas entre los fans por estas imágenes en las que fue captada charlando animadamente con el joven actor después de su presentación en la obra A Streetcar Named Desire en un teatro local. Mescal regresó recientemente a la soltería tras terminar su relación con Phoebe Bridges. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Ben Affleck Ben Affleck Credit: x17/The Grosby Group En Brentwood, CA., captamos al marido de Jennifer López haciendo compras por una tienda deportiva donde adquirió una pelota de baloncesto para su hijo Samuel (no fotografiado), quien lo acompañó en sus compras. 4 de 6 Ver Todo Lili Estefan y Thalía La conductora de El Gordo y la Flaca (Univision) se pasó por las redes para compartir fotos de su encuentro con su amigaza del alma. 5 de 6 Ver Todo Emily Ratajkowski Emily Ratajkowski Credit: Splash News/The Grosby Group La modelo y autora deslumbró en Manhattan mostrando su famosísima cinturita y luciendo los tenis preferidos de las famosas: New Balance. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

