¡Clara Chía y Piqué captados en embajada de Colombia!

Gerard Piqué, Clara Chia Credit: Lagencia Press/The Grosby Group Después de acudir a una comentada cita romántica la pareja fue vista paseando por Barcelona para después adentrarse al edificio que aloja a la embajada de Colombia en esa ciudad."Se equivocaron de planta.; Piqué entró mientras que Clara lo esperaba afuera", afirma El diario Crónica Global. Según dicha fuente la visita se debería a trámites conectados a sus hijos, que tienen nacionalidad colombiana, o a la solicitud de algún tipo de visado.

Ben Affleck y Jennifer López
Ben Affleck y Jennifer López Credit: thecelebrityfinder/Bauer-Griffin/GC Images Después de fracasados intentos ¡por fin! la parejita ha encontrado la casa de sus sueños y así de felices y contentos los vimos en Los Ángeles después de revelarse la feliz noticia.

Ben Affleck y Jennifer López
Ben Affleck, Jennifer Lopez Credit: thecelebrityfinder/Bauer-Griffin/GC Images Según múltiples fuentes JLo y Ben han pagado más de $60 millones por la 'casita' que tine gimnasio, canchas de tenis y pickleball y muchos otros lujos.

Lucerito Mijares
Lucero Mijares Credit: Medios y Media/Getty Images La hija de los cantantes Lucero y Mijares (no fotografiados) deslumbró en Ciudad de México al presentar el musical El Mago The Wiz, donde ella participa.

Elenco de "Golpe de suerte"
Eva Cedeño, Marjorie de Sousa, Eduardo Yañez, Mayrín Villanueva, Nicandro Díaz y Daniela Martínez 'Golpe de suerte' Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images ¡Al completo! Aquí está el elenco de la nueva telenovela de Televisa que se presentó en conferencia de prensa en Ciudad de México y de izquierda a derecha vemos a: Eva Cedeño, Marjorie de Sousa, Eduardo Yañez, Mayrín Villanueva, Nicandro Díaz y Daniela Martínez.

Raw Alejandro
El cantante puertorriqueño brilló en el concierto ofrecido en Monterrey, México ¡wow!

Marcos Valdés
Marcos Valdés Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images El medio hermano de Cristian Castro sonríe en el estreno de la obra Tenemos otros datos, en Ciudad de México.

