Aseguran que Clara Chía ya piensa en boda con Gerard Piqué Clara Chía tiene la ilusión de casarse con Gerard Piqué. ¿El ex de Shakira está listo para llegar al altar? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Gerard Piqué y Shakira nunca llegaron al altar tras 12 años de relación y dos hijos juntos, al parecer Clara Chía, la novia de Piqué, tiene la ilusión de casarse. Al parecer la relación entre el exfutbolista catalán, de 36 años, y la estudiante de relaciones públicas, de 23 años, va viento en popa. Pese a que la española sintió la presión de las canciones de Shakira, y aseguran que Clara Chía sufrió ansiedad, todo parece indicar que su relación con el exjugador del Barça se ha fortalecido. Testigos aseguran que la pareja tuvo una conversación sobre su futuro en un restaurante en Barcelona. "Hablan, sobre todo, de cómo a Clara le gustaría que fuese su enlace matrimonial. Ella en ningún momento quiere que sea una boda por todo lo alto, quiere que sea algo muy íntimo y no quiere que esto vaya más allá de una noticia", dijeron estas fuentes al programa español Fiesta. "Están enamoradísimos", dijo la periodista Mónica Vergara en este programa de Telecinco, recalcando que Clara Chía le preparó el café a su amado. "Él pide un café, ella lo coge, coge el azucarillo, lo pone en el café, le da vueltas y se lo entrega", añadió. Clara Chia y Gerard Pique Clara Chia y Gerard Pique | Credit: Zuma Press/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los tortolitos trabajan juntos en Kosmos, la empresa de Piqué, y recién se les vio disfrutando de la nieve y esquiando en La Masella. "He esquiado hoy, 25 años después de mi última esquiada... He sentido cosas de cuando era niño. No quiero decir el sitio, quiero volver a ir y la gente molesta, pide foto tal y te caes. Hay momentos y momentos. Ha estado muy bien", contó Piqué en Twitch.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Aseguran que Clara Chía ya piensa en boda con Gerard Piqué

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.