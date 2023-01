Clara Chía estaría viviendo un infierno a causa de la canción de Shakira: "Su estado anímico no es bueno" Fuentes en España aseguran que un guardia protege el hogar de la novia de Piqué y que ella ha tenido que recurrir a ayuda profesional. "Le ha pasado factura". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mucho se ha hablado de los ires y venires de Shakira desde que estalló la noticia del triángulo amoroso que escondía su relación con el futbolista retirado Gerard Piqué y Clara Chía Martí. Cada post, cada reacción y cada expresión de la artista colombiana de 45 años ha sido estudiada minuciosamente, sus pasos seguidos por paparazzi. La publicación de su canción con el argentino Bizarrap y mensajes dirigidos a su ex y a su nueva pareja han sido el golpe final de la colombiana ante la traición de quien es el padre de sus dos hijos, de 35 años. Ahora fuentes en España revelan el otro lado de la moneda: lo que estaría ocurriendo en el hogar de la joven de 23 años quien, como era de esperarse, se encuentra fuertemente afectada por los dardos envenenados que le lanzó Shakira con su "BZRP Music Session #53" y que eso ya le "ha pasado factura". "Ha estado en casa de los padres cerca de ocho días, teletrabajando", afirmó este fin de semana Saúl Ortiz en el programa español de la cadena Mediaset Fiesta, quien además explicó. "Ha necesitado un refugio porque su estado anímico no es bueno", puntualizó el periodista afirmando que la joven no quiere ir a la oficina por miedo a ser reconocida. "No es fácil ser una chica de 23 y estar en boca de España y de todo el mundo", prosiguió el periodista, afirmando que Clara Chía ha quedado atrapada en el fuego cruzado entre Shakira y Piqué y que esta nueva realidad "le ha pasado factura". "Ha habido una guardia permanente y no se le ha visto salir", añadió por su parte Marisa Martín Blázquez, en el mismo espacio. "[Clara] ha necesitado asistencia a otros niveles más especiales, de expertos", sin elaborar más al respecto de qué tipo de ayuda ha precisado la joven. Clara Chía y Gerard Piqué en foto de archivo, una de las pocas en que la pareja ha sido captada en las calles de Barcelona: Gerard Piqué, Clara Chía Martí Gerard Piqué, Clara Chía Martí | Credit: G3/The Grosby Group Esta foto, publicada hace un par de días por Gerard Piqué, marcó el debut de la pareja en redes y derrumbó todo rumor de que el extufbolista del club Barça estaría buscando el amor en otros brazos: Gerard Piqué y Clara Chía Gerard Piqué y Clara Chía | Credit: Gerard Piqué/Instagram Hace unos días Shakira compartió este video de la fiesta que organizó recientemente para cantar a todo pulmón y bailar al lado de sus famosas amigas su pegajoso tema: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dicha versión coincide con lo que ya la semana pasada habían dicho las periodistas detrás de la popular programa español Mamarazzis, quienes afirman que la vida pública de la joven catalana es casi nula debido a la explosión del mencionado tema y a las burlas que éste ha generado dentro y fuera de las redes. "La paran por la calle para preguntarle quién es, le cantan la canción, todo el mundo la reconoce", afirmó la periodista Lorena Vázquez. "Es una chica bastante tímida…". Los reportes surgen a solo días de que un amigo de los padres de Piqué revelara que Montserrat Bernabeu, madre del futbolista, está viviendo un calvario tras la separación de su hijo y la cantante. "Está durando todo esto demasiado", exclamó dicha fuente "¿Cómo quieres que esté la familia? Hay cosas que son injustas".

