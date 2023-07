Clara Chía sale huyendo de los fanáticos de Gerard Piqué Todo parece indicar que Clara Chía no logra acostumbrarse al asedio de las personas ahora que es figura pública. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gerard Piqué y Clara Chía Gerard Piqué y Clara Chía | Credit: Gerard Piqué/Instagram Es bien sabido que tras la ruptura sentimental de Shakira y Gerard Piqué, salió a la luz la infidelidad por parte del deportista con una joven española de nombre Clara Chía. A partir de que este romance se hizo público, la pareja parece estar cada día más sólida; incluso, se menciona que ya hay planes de boda. Sin embargo, parece que la relación de la novia del famoso con la prensa y los fanáticos no es la mejor. Los tortolitos fueron captados en un establecimiento de helados; ante ello, los seguidores del exfutbolista no dudaron en acercarse para mostrarle su admiración; lo cual, pareció no ser del agrado de Chía, quien, en cuanto pudo, huyó. Solo una fanática logró tomarse una foto con esta y lo hizo con una gran sonrisa; esta chica también logró una instantánea con Piqué. El momento del encuentro de los enamorados con la gente fue captado por diversas personas y se dio a conocer en redes sociales. Así, se puede apreciar como las personas se acercan emocionadas al exjugador del Barsa y lo rodean, no sin antes darle tiempo de comprarse el postre. Clara y Gerard Clara y Gerard | Credit: (Photo By David Oller/Europa Press via Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡OMG! Clara y Gerard sacándose fotos con fans mientras compraban helado. Qué bonito gesto el de Clara en acceder a la foto, y sin ninguna mala cara, todo lo contrario, con una hermosa e inmensa sonrisa. Como ya dije una vez esto es la vida real, no las redes", y "Clara mas hermosa aun cuando sonríe y esta relajada", fueron algunos comentarios. Cabe destacar que Clara Chía tuvo un conflicto legal con Jordi Martí, a quien demandó por supuesto acoso, pero sin muchos resultados. De hecho, su novio Gerard Piqué decidió renunciar a un proceso jurídico con el mismo paparazzi.

