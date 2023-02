Clara Chía y Gerard Piqué protagonizan apasionada escena de besos delante de todos Ya no se esconden. Todo lo contario, la parejita derrocha amor y pasión en público. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En los últimos días la palabra que más ha pronunciado Gerard Piqué ha sido la de 'novia'. Está feliz, enamorado y no quiere ni puede esconderlo. Esta semana, los tortolitos acudían a un partido de fútbol en Barcelona y encendieron el lugar, no por los gritos apoyando a su equipo, sino por las miradas, las caricias y los besos que se profesaron. Lo hicieron al frente de todos, sin disimular ni un ápice sus sentimientos. Clara Chía, lejos de verse triste y decaída como en otras ocasiones, se mostró sonriente, contenta y encantada con los cariños de su pareja. Gerard Piqué y Clara Chía Gerard Piqué y Clara Chía | Credit: Gerard Piqué/Instagram Ni la canción de Shakira, ni su curioso video de San Valentín ironizando sobre su expareja y su actual novia, han afectado a los enamorados. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN De hecho, en sus últimas apariciones, Piqué cita a su novia con toda naturalidad e incluso ha llegado a asegurar que es ella quien le elige la ropa. "Soy una marioneta", expresó. Clara y Gerard Clara y Gerard felices y enamorados | Credit: Photo © 2023 Zuma Press/The Grosby Group TV Clara y Gerard Clara y Gerard, felices y enamorados | Credit: Photo © 2023 Zuma Press/The Grosby Group TV Hace menos de un mes, Gerard publicaba su primera foto en redes desde hacía mucho tiempo. Una foto de él con Clara, poco más que añadir. No hubo texto en la descripción. El mensaje estaba claro. Con estas muestras de amor en público dejan al descubierto que, a pesar de la complicada etapa que todos han atravesado, ellos no están dispuestos a renunciar a su amor. Le pique a quien le pique.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Clara Chía y Gerard Piqué protagonizan apasionada escena de besos delante de todos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.