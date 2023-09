Clara Chía y Piqué de 'luna de miel' en Croacia, ¡suben la temperatura! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Clara Chía Martí en bikini con gerard Pique Credit: Splash News/The Grosby Group El ex de Shakira y su novia disfrutan del mar y el sol a bordo de un lujoso yate. Además, Kim Kardashian con look reptiliano y Cardi B debuta su nuevo estilo de cabello, ¡míralos! Empezar galería Clara Chía Martí y Gerard Piqué Clara Chia en bikini con gerard pique Credit: Splash News/The Grosby Group El ex de Shakira y su novia han disfrutado de unos días de sol y mar en Croacia donde fueron captados a bordo de un lujoso yate. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Impactante Clara Chía Martí en bikini con gerard Pique Credit: Splash News/The Grosby Group El cuerpazo de la joven catalana no ha pasado desapercibido y su sexy bikini ha pasado a formar ya parte de su creciente colección de looks virales. 2 de 9 Ver Todo Humberto Zurita y Michelle Salas 'Papito Querido' Press Conference Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images La cantante y actriz sorprendió enciende las velitas del pastel con que su novio (centro) y el actor Víctor González fueron sorprendidos durante la conferencia de prensa ofrecida en Ciudad de México con motivo de la obra teatral Papito Querido. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Cardi B Cardi B Credit: Robert Kamau/GC Images La cantante armó tremendo revuelo en las calles de su natal Nueva York con su nuevo look y su vestido con 'estratégicos' cortes por todos lados ¡pura candela! 4 de 9 Ver Todo Kim Kardashian Kim Kardashian NYFW NY Credit: Raymond Hall/GC Images Otra que también ha causado estragos a su paso por la Gran Manzana es la estrella de The Kardashians (HULU) que está marcando tendencia con este abrigo largo de piel. ¡Cuidado y muerde! 5 de 9 Ver Todo Alejandro González Iñárritu Alejandro gonzalez inarritu premios Ariel Credit: credit should read Julian Lopez/ Eyepix Group/Future Publishing via Getty Images El aclamado director (centro) sonríe rodeado de sus colaboradores y estrellas al recibir tremendos premios en la 65ta entrega de los premios Ariel a lo mejor de cine en Guadalajara, Jalisco. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Arlyn Broche Arlyn Broche y Wendy Regalado Credit: Rolando Photography via Aileen Abella En Miami captamos a la actriz cubanoamericana (izq.) felicitando a Dayana Martinez, dueña de la boutique Gicam de Miami, FL. que acaba de abrir sus puertas, ¡qué bien! 7 de 9 Ver Todo Ivy Queen Ivy Queen, Lisa M Credit: Alfredo Rolón/The Grosby Group La Caballota volvió a pisar el escenario del Coliseo de San Juan, PR., donde interpretó sus éxitos y compartió reflectores con la cantante Liza M. 8 de 9 Ver Todo Kate Middleton The Princess Of Wales Visits HMP High Down With The Forward Trust Credit: Karwai Tang/WireImage La princesa de Gales debutó su nuevo look de manera singular con esta visita a una prisión en Sutton, Reino Unido, como parte de una visita con fines filantrópicos. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

