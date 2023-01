CJ Harris, concursante de American Idol, muere a los 31 años Una sorpresa ha resultado la inesperada muerte del cantante CJ Harris. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El domingo 15 de enero de 2023, falleció a los 31 años CJ Harris. De acuerdo con los medios de comunicación, el cantante estadounidense sufrió un aparente ataque al corazón. Los familiares lo llevaron a un hospital local de Jasper, Alabama, donde ocurrieron los hechos; sin embargo, no logró sobrevivir. Un portavoz de la oficina del forense del condado de Walker en Alabama, confirmó lo anterior a la revista People. Harris se dio a conocer de manera pública cuando audicionó para los realities The X-Factor y The Voice, donde no logró mayor relevancia. El también músico no se desilusionó y continuó buscando oportunidades en la música; así, se presentó en American Idol, en 2014, donde fue elegido para formar parte de la temporada número 13. Ahí llegó hasta la posición número seis; en esa contienda, gracias a su talento, logró causar buena impresión en el entonces panel del jueces conformado por Jennifer López, Keith Urban y Harry Connick Jr. "Vi que estaban haciendo el recorrido en autobús e iban a estar a 30 minutos de mí. Dije: '¿Sabes qué? Voy a darle otra oportunidad. He mejorado mucho mi voz ha madurado y mi forma de tocar ha mejorado mucho. Tengo 23 años, antes de que te des cuenta tendré 33 y quiero darle otra oportunidad'", relató en una entrevista en aquella época. CJ Harris Credit: JB Lacroix/WireImage/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El también compositor realizó un álbum titulado Small Town Boy de manera independiente. Los cibernautas se ha pronunciado ante el deceso de este joven. "Muy triste, orando por sus hijos y familia; "Tan triste; recién vi la noticia. Estoy orando por toda su familia"; "¿Es verdad? ¿Realmente falleció", y "Uno más, que triste", fueron algunos comentarios. De momento, se desconoce cuándo, dónde y cómo se llevarán a cabo los funerales de CJ Harris.

