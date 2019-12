Los cambios estéticos de los famosos By Nohelia Castro ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Ya sea por cirugía, tratamientos cosméticos o por el paso de los años, el rostro de estos famosos no es el que era. Empezar galería RENÉE ZELLWEGER Image zoom Robin Platzer/FilmMagic;Jon Kopaloff/FilmMagic Si bien asegura que tan solo lleva una vida saludable, lo cierto es que hay gente que todavía no sale de su asombro al ver el cambio radical que ha sufrido la cara de la actriz de Bridget Jone's Diary. 1 de 24 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement EIZA GONZÁLEZ Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images;Albert L. Ortega/Getty Images No sabemos si producto de los años o por la maestría de un cirujano, pero la cara de la actriz mexicana ha cambiado, ¿no les parece?

KIM KARDASHIAN

La socialité nunca ha admitido haberse sometido a cirugía, pero sí que ha afirmado hacer uso del bótox para eliminar sus arrugas y marcas de expresión.

COURTNEY COX

En esta imagen se puede apreciar lo que ha cambiado el rostro de la actriz de Friends.

FLORINDA MEZA

Así quedó la mujer de Chespirito tras someterse a cirugía.

CAMILO SESTO

En la cara del cantante español se puede apreciar claramente las consecuencias de haberse sometido a intervenciones plásticas. Benett/Getty Images;Bauer-Griffin/GC Images El rostro del actor se ha transformado en varias ocasiones, como se puede apreciar en esta secuencia fotográfica.

COURTNEY LOVE

La viuda de Kurt Cobain también ha pasado por quirófano y este es el resultado.

DOLLY PARTON

En su lucha por verse más joven, la cantante de country se redujo el busto y se retocó el rostro.

DONATELLA VERSACE

La famosa diseñadora ha sufrido un drástico cambio con el paso de los años y las operaciones estéticas a las que se ha sometido.

GARY BUSEY

El controversial actor se alteró la nariz, los pómulos y el mentón.

HEIDI MONTAG

En la cara de la actriz se han producido alteraciones en la nariz, pómulos, mentón y busto.

KENNY ROGERS

El famosísimo "Cobarde del condado" ha admitido que los retoques que su cirujano le hizo le cambiaron el rostro por completo.

LARA FLYNN BOYLE

La cirugía ha cambiado las facciones de esta actriz casi por completo.

LUCÍA MÉNDEZ

Los actuales rasgos de la otrora reina de las telenovelas mexicanas ya no tienen nada que ver en absoluto con aquella jovencita de Más negro que la noche y Colorina.

MADELEINE STOWE

Tras realizarse cirugías en el rostro, esta actriz no ha vuelto a trabajar en Hollywood, solo en películas para televisión.

NICOLAS CAGE

Entre los retoques que se especula el actor se ha realizado estarían los implantes capilares.

MEG RYAN

¿Por qué alguien tan bello recurriría a la cirugía para manipular su rostro?

ROSE MCGOWAN

Así quedó la cara de la actriz de Charmed tras unos retoques.

NICOLE KIDMAN

La actriz australiana espresó su arrepentimiento tras haber usado colágeno y bótox para alterar su belleza.

RUPERT EVERETT

No sabemos decir con exactitud qué es lo que ha cambiado en el rostro del famoso actor, pero es evidente que ya no es el que era.

VERÓNICA CASTRO

Labios, pómulo, mentón y busto, son algunos de los cambios que Verónica ha experimentado a lo largo de su carrera de casi 35 años.

WAYNE NEWTON

El famoso entertainer de Las Vegas ha quedado así tras retorcerse el rostro.

Los cambios estéticos de los famosos

