“Era maravillosa”: Cindy Crawford llora la pérdida de un ser muy querido La supermodelo y actriz estadounidense de 55 años conocida por su icónico lunar, le dedicó unas amorosas palabras. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La actriz estadounidense Cindy Crawford reveló que está de luto tras el fallecimiento de su abuela Ramona Crawford. La supermodelo de 55 años compartió un carrusel de fotografías junto a su abuelita y le dedicó un extenso y conmovedor mensaje, en que el que se despedía de ella y le agradecía todos los hermosos recuerdos familiares que juntas construyeron. "Hoy me despido de mi hermosa abuela Ramona Crawford. Tuvo una vida larga y significativa. Ella era una de las ocho hermanas de los productores de palomitas de maíz en Minnesota: mis bisabuelos Frank y Hazel Hemingway. Hizo los mejores sándwiches de queso en su parrilla eléctrica y siempre tenía nuestras galletas con chispas de chocolate favoritas en una lata de café Folgers en el congelador", escribió. Cindy Crawford Credit: Instagram / Cindy Crawford "Era maravillosa hija, esposa, madre, abuela y bisabuela. En nuestro último viaje juntos, vino conmigo a Europa en mi viaje en busca de mi antepasados ​​para [el programa ¿Quién te crees que eres? Ella y yo inventamos una bebida que llamamos whisper: vodka con solo un susurro de jugo de arándano. Ramona... hoy te levanto una copa por una vida bien vivida. Eres amada y te extrañaremos. ¡Te quiero!", agregó. El mensaje cuenta con miles de comentarios de seguidores, amigos, colegas y familiares que le expresaron sus condolencias, entre los que se destacan Naomi Campbell, Linda Evangelista, Reese Witherspoon, Sharon Stone o Rita Wilson. Crawford no especificó las razones del fallecimiento de su abuela, pero en otro mensaje señaló que tenía 98 años y que era una mujer moderna, que incluso tenía un kindle en el que leía novelas como Las de 50 sombras de Grey. El pasado 20 de febrero, la también empresaria celebró su cumpleaños con una cena íntima y familiar con su esposo Rande Gerber, amigos y familiares cercanos: "Gracias por todos mis deseos de cumpleaños. Estoy tan llena de gratitud por mi familia y amigos. Sé que cada año, cada día, es una bendición", escribió en su cuenta de Instagram.

