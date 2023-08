Conoce a cinco latinos que brillan en el mundo del entretenimiento José María Cabral, Letón Pé, Denise Bidot, Marcello Hernández y Illyanna Maisonet, cinco personalidades latinas que debes conocer. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Denisse Bidot Credit: Jim Spellman/Getty Images En este especial destacamos a cinco latinos que por medio de su trabajo están dejando huella en los mundos del cine, la música, el modelaje, la comedia y la literatura. Te contamos quiénes son José María Cabral, Letón Pé, Denise Bidot, Marcello Hernández e Illyanna Maisonet. José María Cabral, cineasta El director dominicano sigue consolidándose como una de las nuevas estrellas del séptimo arte latinoamericano. A través de su trabajo, el cineasta cautiva audiencias alrededor del mundo y varias de sus cintas han sido candidatas a ser nominadas a los Oscar en la categoría de mejor película extranjera. "Para mí un cineasta es como una especie de detective o espía que está constantemente en búsqueda de historias, y cuando las ve, las investiga, las atrapa, las intenta dominar para luego exponerlas", comparte el director de 35 años en entrevista con People en Español. Las realidades que se viven en los países latinos a nivel socioeconómico se pueden palpar en su trabajo. "Por un lado vemos desarrollo, riqueza, potencial. Por otro lado vemos caos, injusticia, desigualdad", señala. Letón Pé, cantante Desde que esta cantante dominicana compartió su primer sencillo "The One" en 2019, se ha convertido en una de las nuevas estrellas de la música latina. Cada una de sus canciones es una mezcla impredecible que integra elementos de la bachata, el merengue, el jazz, lo urbano y la música electrónica. "Yo defino mi música como tropipop, pero al mismo tiempo diría que también tiene su lado alternativo", dice en entrevista la compositora. "Pero ahora más que nunca, estoy trabajando en enfatizar sonidos que caracterizan mi verdad, mis orígenes". Sus canciones han estado cargadas con fuertes referencias culturales de su natal República Dominicana: sonidos de percusión, el lenguaje de sus letras y hasta referencias a los reconocidos Hermanos Rosario protagonizan sus más recientes producciones. Denise Bidot, modelo La modelo de raíces puertorriqueñas, de 37 años, se ha transformado en uno de los iconos de las pasarelas y con su belleza sigue rompiendo estereotipos. "No hay forma incorrecta de ser mujer", es el mensaje de Bidot, quien en los últimos años ha sido una de las personalidades latinas que ha demostrado que la belleza no está dictaminada por una talla. Su reconocida carrera en el mundo de la moda le ha permitido ser la imagen de compañías como Nordstrom, Forever 21, Target, Old Navy, Levi's y Macys. Además, en el 2018 hizo parte del grupo de jueces de Nuestra Belleza Latina, edición que dejó un precedente al eliminar límites de edad o tallas para las concursantes. Marcello Hernández, comediante El joven de familia dominicana y cubana se convirtió en el cuarto latino que ha logrado entrar al elenco del histórico show Saturday Night Live (NBC), uno de los programas televisivos de humor más reconocidos de Estados Unidos. Las peculiaridades de la cultura hispana se han convertido en la inspiración de Hernández para crear las divertidas ocurrencias que disfrutan su multitud de seguidores en las redes sociales. La llegada del comediante de 25 años a SNL le ha aportado al programa aquella conexión latina de que carecía. Ahora, la picardía de su humor está abriendo puertas para que otras estrellas hispanas también aparezcan como invitados. en la pasada temporada, la actriz Ana de Armas y la cantante Karol G se unieron a Marcello en un divertido sketch en el que el idioma español fue protagonista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Illyanna Maisonet, escritora Diasporican: A Puerto Rican Cookbook, uno de los libros de autor latino más populares del último año, es para esta escritora un homenaje a la sangre boricua que corre por sus venas. La comida fue la mejor forma que la escritora encontró para reconectarse con sus raíces puertorriqueñas. Haber nacido y crecido en el norte de California, bien alejada de la Isla del Encanto, abrió una brecha cultural que solo reducía las deliciosas recetas que su familia preparaba en casa. Su amor por la gastronomía boricua la llevó a escribir el popular libro Diasporican, que reúne más de 90 recetas y refleja la estrecha relación que tienen comida, cultura e historia.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Conoce a cinco latinos que brillan en el mundo del entretenimiento

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.