Cinco cosas que no sabes de Alisun Alisun es una cantante en ciernes que por sus venas corre el talento de su padre Marco Antonio Solís. La joven busca dejar su propio sello y mostrarse como es. Te contamos algunos de sus secretos. Desde hace unos meses, Alisun ha estado presentando diversos temas que fueron incluidos en su primer EP titulado Mundieo; en este trabajo la cantante deja clara una propuesta musical que busca hacer de este mundo un lugar mejor y con mayor consciencia. Si bien es sabido que la joven es hija de Marco Antonio Solís, ha buscado hacerse de un nombre gracias a su talento. "Sueño de un mundo lleno de paz, amistad, armonía y balance. Para ello estoy creando música que hará estos sueños realidad", mencionó a People en Español. Para que conozcas mejor a la intérprete de "They Live In And Around Us", te decimos cinco cosas que no sabes de Alisun. 1. Es amante de la cultura indígena y de nuestras raíces latinoamericanas, y por supuesto de la música de los pueblos indígenas de América. Alisun Credit: Marbella Music 2. Uno de sus grandes referentes en la música, además de su padre el icónico cantautor mexicano Marco Antonio Solís, es la cantante noruega Aurora. 3. Es vegana 4. Cuando se habla de pareja, su compañero ideal debe vibrar también en el respeto a los animales, a los seres vivos, a la madre tierra como ella lo hace. 5. Como parte de su formación, Alisun ha recorrido Latinoamérica y la Unión Americana realizando coros para Camila. Alisun Credit: Marbella Music La famosa, quien ahora promociona su más reciente sencillo "Solo importa el amor", también nos confesó que no se visualiza desempeñando otra profesión. "Creo que lo que me ha llamado más la atención, en términos de profesiones y esos aspectos de la vida, siempre han sido cosas que ayudarían al planeta, los animales y las personas", confesó. "Y siento que la música es algo que amplificó más estas inquietudes, porque es algo que ayudaría a esta a lograr esta misión, de tal forma que lo único que me veo haciendo para siempre sería la música". "Nunca olviden que el amor une, transforma, crea, y hace que todo sea posible", Alisun Esta artista desea que las nuevas generaciones reflexionen "en lo que vamos a dejar en este mundo, más allá de lo que uno puede obtener". Ahora, prepara su próximo EP donde promete que "tendré un par de conceptos muy diferentes a lo que he lanzado hasta el momento". Mientras llega ese momento, a Alisun, quien ha aprendido "de mi padre [Marco Antonio Solís], la disciplina, que es algo que puedo ver con él todo el tiempo, y de mi mamá [Cristian Salas], creer en mí misma, ser tenaz y persistente en lo que quiero", la puedes escuchar y ver con "Solo importa el amor", que ya está disponible en todas las plataformas digitales y de video. "Nunca olviden que el amor une, transforma, crea, y hace que todo sea posible", concluyó.

