La edad de Jeanne Louise Calment, la francesa famosa por haber sobrevivido 122 años hasta que falleció en 1997, está siendo cuestionada por un nuevo documento plantea que pudo haber tenido otro método anticuado para alcanzar una edad: menrtir al respecto.

Actualmente se investiga si la anciana, que fue tomada como ejemplo para obtener consejos sobre el estilo de vida sobre cómo llegar a la vejez: andar en bicicleta hasta los 100 años; casarse con alguien que pagará sus cuentas; comer dos libras de chocolate por semana; frotar el aceite de oliva sobre su piel; entre otros tips, tenía en realidad la edad por la que obtuvo records.

Nikolay Zak, investigador del Centro de Moscú para la Educación Matemática Continua, publicó un artículo titulado “Jeanne Calment: el secreto de la longevidad” en ResearchGate, un sitio de redes sociales para investigadores, que postula que Calment, que murió en 1997, no era Jeanne, sino que era su hija, Yvonne, que tendría apenas 99 años. (El documento aún no ha sido revisado y aunque que esté disponible en ResearchGate no indica que haya sido aceptado para su publicación en cualquier lugar).

Según el New York Times, Yvonne murió de neumonía en 1934, dejando atrás a su esposo e hija. Zak teoriza que en realidad fue Jeanne quien murió en 1934, y que Yvonne, su hija, asumió la identidad de Jeanne para evitar el pago de los impuestos sobre sucesiones.

Según señalan varios reportes, la evidencia que se presenta es circunstancial. Las fotos en las que aparecen madre e hija se han usado como medida circunstancial.

Zak también señala que cuando Yvonne falleció, según los registros oficiales, dejó a su esposo de 42 años, Joseph Charles Frédéric Billot, y un hijo. Billot nunca se volvió a casar; en cambio, se mudó con “Jeanne” y los dos criaron a su hijo juntos. Por supuesto, según la teoría de Zak, el afligido Billot podría haberse llevado tan bien con su suegra “Jeanne” porque en realidad era su esposa Yvonne.

Jean-Marie Robine, una experta en longevidad que estudió a Calment en sus últimos años y es coautora de la biografía de 1998 Jeanne Calment: From Van Gogh’s Time to Ours, 122 Extraordinary Years no quedó impresionada por la teoría. “Todo esto es completamente inestable y no se basa en nada”, dijo a Le Parisien, y agregó que los teóricos de la conspiración han cuestionado la validez del estatus de “supercentenario” de Jeanne Calment anteriormente, pero no han proporcionado evidencia científica suficiente para demostrarlo. “Estoy dispuesta a continuar el debate”.

Si bien se cuestiona si Calment dijo la verdad o no, se convirtió en una heroína francesa.