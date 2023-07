¡Chyno y Nacho se reencontraron en el escenario y enloquecieron a sus fans! "Juntos de nuevo". Así vivieron los amigos y cantantes este momento único. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como en los viejos tiempos. Nacho y Chyno Miranda volvieron a estar juntos sobre un escenario encendiendo los corazones de su público de tantos años. En realidad, siempre han estado pendientes el uno del otro pero, esta vez, fue un encuentro muy especial. Ocurría este sábado, en Lechería, Venezuela. Quienes por mucho tiempo arrasaron en la tarima y llegaron juntos a lo más alto con sus canciones, demostraron que siguen siendo un gran equipo. Ambos hicieron un free cover titulado "Chyno y Nacho Manía" y recordaron otros temas legendarios de su carrera como "Me estoy enamorando" o "Chica ideal". "¡Mi gente! No hay mejor terapia que la felicidad. Juntos de nuevo. Bendiciones para todos", escribió Chyno junto a esta entrañable imagen. Nacho y Chyno Nacho y Chyno, juntos de nuevo | Credit: IG/Chyno Miranda Los gritos de alegría y las lágrimas de emoción de su público dijeron presente en esta celebración tan especial y única en la que Chyno demostró sus ganas de seguir recuperándose para darlo todo musicalmente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una velada llena de momentos emocionantes que llegó acompañada de otra gran noticia: el anuncio del sexo del bebé que esperan Nacho y su pareja, Melany Mille. Desde Venezolanísimo TV mostraron el entrañable momento en que descubrieron qué venía en camino y las caras de emoción de los felices papá. La pareja estuvo acompañada de su hijita, Mya, ¡quien tendrá una hermanita con quien jugar a las muñecas! Una noche que, sin duda, será para el recuerdo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Chyno y Nacho se reencontraron en el escenario y enloquecieron a sus fans!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.