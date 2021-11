¡Chyno Miranda y Natasha Araos se dejan ver juntos de nuevo! La expareja ha demostrado que ha pesar de la separación, mantienen una magnífica relación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chyno Miranda y su esposa, Natasha Araos Credit: Mezcalent.com Si bien Chyno Miranda y Natasha Araos llevan tiempo separados, la expareja ha demostrado que mantienen una magnífica relación. Ahora a Miranda y a Araos se les ha vuelto a ver juntos en redes sociales, cuando ella permitió que sus seguidores le hicieran una ronda de preguntas, y uno le preguntó cómo estaba el cantante y cómo iba la amistad entre ambos. "Gente, todo bien gracias a Dios", dijo Araos, pero lo que no se imaginaba el público durante la transmisión en directo era que estaban en el mismo lugar cenando. "Me siento bien señores", aseguró Miranda, y aprovechó para anunciar que vendría con nueva música el próximo año. Los seguidores no se aguantaron los comentarios, algunos a favor y otros criticando a la expareja. "La gente está tan acostumbrada a que en medio de un divorcio y después se estén como perros y gatos. Es tiempo de madurar", "y le vamos a creer así como cuando le creímos que estaban superfelices juntos....", "pura novela, no se lo creen ni ellos mismos", "hay que dejar todo en buenos términos por la salud del niño, eso es inteligencia", les dijeron. Chyno Miranda y su esposa Credit: Mezcalent Por algún tiempo, y mientras el cantante venezolano estuvo enfermo, la pareja se mantuvo junta, aunque habían especulaciones de una posible separación. Para aclarar su situación, ambos anunciaron a sus seguidores a través de un video en redes sociales en septiembre que desde hace más de un año ya no eran pareja. "Quiero que sepan que estamos dolidos por aquellas personas que han hecho falsas acusaciones a Natasha, todo es mentira. Ella ha estado conmigo desde el día uno", sostuvo el cantante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Araos dijo: "Yo estoy orgullosa de la familia que tenemos. Estoy orgullosa que del fruto de nuestro amor nació un hijo espectacular y que a pesar de que Jesús y yo tomemos caminos distintos, nosotros vamos a hacer el mejor equipo para brindarle a nuestro hijo una vida sana, tranquila y feliz com él se merece". Recientemente Miranda se dejó ver en sus redes con Daymar Mora, una bella modelo venezolana con la que se ha especulado que le ha dado otra oportunidad al amor.

