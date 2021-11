¡Oficialmente divorciados! Chyno Miranda y Natasha Araos ya no son marido y mujer La periodista Mandy Fridmann daba a conocer esta información en exclusiva tras tener acceso a los papeles de la corte de Miami Dade que así lo confirma. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de más de un año de convivencia sana a pesar de haber terminado su relación sentimental, Chyno Miranda y Natasha Araos están oficialmente divorciados. Así lo confirman los papeles de la corte de Miami Dade que la periodista Mandy Fridmann publicó en exclusiva en sus redes sociales. La comunicadora tuvo acceso a los mismos y de inmediato los compartió con sus seguidores. La pareja daba a conocer que ya no estaban juntos en un video comunicado publicado por el artista venezolano en su perfil de Instagram el pasado septiembre. En él afirmaban que no eran pareja pero que mantenían una relación maravillosa por el bien de su familia. Justo dos meses después de anunciar esta ruptura que era un secreto a voces en el mundo del entretenimiento, estos papeles demuestran que la separación es oficial también ante la ley. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ninguno de los dos lo ha confirmado hasta el momento. Chyno sigue retirado de las redes sociales desde que a mediados de septiembre decidiera tomarse un respiro de las mismas. Chyno Miranda y Natasha Araos Chyno Miranda y Natasha Araos | Credit: Chyno Miranda/Instagram Por su parte, Natasha sigue de lo más activa en redes mostrando sus rutinas de ejercicios diarias y mensajes motivadores con los que invita a todos a aprender a manejar la adversidad. Algo que confirmaba haber vivido en primera persona recientemente pero que ha enfrentado con fortaleza, entereza y resignación. No se sabe si hacía referencia a este momento tan duro que representa un divorcio, lo cierto es que trasmitió un halo de nostalgia en su mirada y su voz. Tashi y Chyno se casaban en 2017 tras dos años de noviazgo y fruto de su amor nacía el pequeño Lucca, por el que siempre estarán unidos. Casi seis años después de su romance de película y de haber construido una bonita familia, los dos comienzan vidas por separado sentimentalmente hablando. A pesar de su ruptura, Natasha ha sido y sigue siendo un gran apoyo para Chyno tras su grave problema de salud. Hace unos días la modelo venezolana desmentía los rumores de fallecimiento de su exmarido, aclarando que todo estaba en orden. Lo mejor para ambos en esta nueva etapa que empiezan.

