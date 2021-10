Chyno sorprende con su reaparición pública un mes después de retirarse de las redes El cantante se dejó ver de nuevo en Instagram con una emotiva imagen junto a su expareja Natasha Araos y su hijo, Lucca. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado mes de septiembre, Chyno Miranda se tomaba un respiro de sus redes sociales y del ojo público para centrarse en sí mismo, su familia y, especialmente, en su recuperación. El anuncio de separación de su esposa Natasha Araos generó un gran alboroto y el venezolano prefirió darse un tiempo de calma. Sus redes siguen vacías de contenido pero en esta ocasión Chyno se dejó ver en las de la madre de su hijo Lucca en un video lleno de amor y unión. El cantante se mostró de lo más feliz y sonriente junto a su expareja y su pequeño durante la visita al peluquero. ¡Ambos quedaros guapísimos! Chyno Miranda Chyno Miranda y Nastasha Araos | Credit: IG/Natasha Araos Chyno Miranda Chyno Miranda | Credit: IG/Natasha Araos SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de su separación desde el punto de vista sentimental, la unión entre Chyno y Natasha sigue siendo muy fuerte por la bonita familia que han creado. El bienestar de su hijo es lo más importante para ambos, al igual que la mejora de Jesús (Chyno), quien ya ha dado pasos agigantados en su salud. Un verdadero ejemplo de respeto, unión y amor familiar.

