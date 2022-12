Abogado revela que Chyno Miranda está a horas de casarse con su novia pese a que podría ser "delito" El cantante Chyno Miranda se estaría casando en unas horas con su novia Astrid Dayana Torrealba. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El cantante Chyno Miranda vuelve a ser noticia, pero esta vez por un "delito" que estaría cometiendo su novia Astrid Dayana Torrealba, con quien el venezolano se estaría casando en unas horas. Según reveló a Despierta América (Univision) el letrado Horacio Morales, abogado de Alcira Pérez, madre del cantante, Chyno se estaría casando "hoy o mañana sábado" en una boda civil en El Cedral, clínica donde ahora se encuentra recibiendo tratamiento. Morales puso a disposición del programa un documento que la novia del cantante presentó ante un tribunal sobre "la posible realización de una unión civil", asegura. Chyno Miranda Chyno Miranda | Credit: Manny Hernandez / Getty Images No obstante, de llevarse a cabo dicha unión, estarían cometiendo una ilegalidad por el estado en que se encuentra el artista. "Si esto sucede es un fraude o un delito, ya que se trata de una persona que no tiene sus facultades plenas", afirmaron en Despierta América. En los últimos tiempos la madre de Chyno y su novia han protagonizado una gran polémica, luego de que la señora responsabilizara a la joven del estado en que se encuentra su hijo. Según dijo, Astrid le proporcionaba drogas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ella lo recibió en el aeropuerto y tengo entendido que ella le entregó droga, y sí se la entregó porque cuando mi hijo se levantó a la mañana siguiente yo le encontré una bolsa así grandota, y la que se lo suministró fue ella porque más nadie vino ese día a mi casa, sino ella, como la noviecita de él, a hacérmele daño", dijo. "Si yo lo dejo con ella se me muere mi hijo, ¿eso es lo que ella quiere?".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Abogado revela que Chyno Miranda está a horas de casarse con su novia pese a que podría ser "delito"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.