Famoso influencer aclara la situación de Chyno Miranda, de nuevo en el punto de mira Tras darse a conocer la supuesta salida del artista del hospital y la posible querella de su familia a la clínica, el comunicador Irrael Gómez ha compartido este mensaje al respecto para dar luz al asunto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cada cierto tiempo salen noticias sobre el supuesto estado de Chyno Miranda. Hace unos meses incluso se llegó a hablar de su posible muerte. Algo que su prima, Yarubai Zapata Pérez, desmintió en exclusiva para People en Español. De nuevo, otra información muy delicada ha salido a la luz. Era el programa Sábado en la noche de Globovisión, el que informaba, de manera extraoficial, de la salida del artista de la clínica de rehabilitación en la que estaba ingresado en Caracas. Según el medio, la misma supuestamente no le permitía contacto alguno con sus allegados y estos podrían estar planificando una querella. Ante este rumor, Irrael Gómez, reconocido experto en redes, marketing y comunicación, ha salido a la palestra para aclarar las cosas. Chyno Miranda Chyno Miranda | Credit: (Photo by Jason Koerner/Getty Images for Univision) Primero posteaba en sus redes una foto del artista sin más. No le acompañaba ningún comentario. Muchos lo interpretaron como algo positivo, bien una posible entrevista o el regreso de Chyno a los escenarios. Después de mucho movimiento de mensajes, el influencer venezolano hizo un comentario que contradice a la información sobre la supuesta salida del intérprete de la clínica y la demanda de los familiares. Chyno Miranda Irrael Gómez comentario sobre la última hora de Chyno Miranda | Credit: IG/Irrael Gómez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Una vez más se equivocan de nuevo", escribió el comunicador venezolano junto al video de la nota de Sábado en la noche. De esta manera, sin dar más detalles, Irrael niega lo que se acaba de compartir sobre el artista. Muchos esperan que la realidad sea su recuperación y su retorno a la música. "El pana Chyno listo pa' meterle sambita en tarima", escribía el entrenador Omar González. "Lo que se viene es música de la buena", añadió el modelo y exbeisbolista Gabriel Correa.

