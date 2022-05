En medio de su recuperación, ¡Chyno Miranda recibe la mejor de las noticias! De la mano de su amigo y compañero Nacho, el cantante venezolano acaba de recibir uno de los anuncios más emotivos que le ayudarán para tirar hacia adelante y estar más cerca de su recuperación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El cantante Chyno Miranda se encuentra en Venezuela arropado por su familia en pleno proceso de recuperación y alejado del ojo público. Una ausencia que generó preocupación por su estado y que el público hizo saber a través de las redes sociales con mensajes públicos a su expareja Nastasha Araos y a su compañero y amigo, Nacho. Las dudas quedaron zanjadas cuando ambos confirmaron que Chyno está bien y retirado de los focos para enfocarse en su sanación. Por fin, este viernes salía a la luz una buena noticia en relación al cantante. Era su colega Nacho quien así lo hacía saber en su perfil de Instagram. Chyno Miranda Chyno Miranda | Credit: IG/Chyno Miranda "Todos somos Chyno", lee el pie de foto junto a una imagen muy significativa que ha tocado los corazones de los fans de ambos artistas. Y es que esta frase tan poderosa no es otra que el título del evento que se va a celebrar en honor al artista "en apoyo a nuestro gran amigo", lee el cartel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN La celebración tendrá lugar el próximo 8 de junio en La Scala de Miami y ya hay una larga lista de invitados a la que se siguen sumando más cada día. Desde el propio Nacho, pasando por Maffio, Marko, Richard Encanto y Nelson Bustamante, entre otros muchos. Un gesto solidario en apoyo a Chyno en estos momentos en los que tanto lo necesita. La mensajes de agradecimiento a Nacho por esta gran iniciativa no cesaron desde el momento de su anuncio. Aunque todavía quedan detalles por confirmar, los beneficios podrían ser destinados al artista con el fin de poder afrontar sus tratamientos. Nacho y Chyno Nacho y Chyno | Credit: IG/Chyno Miranda Aunque Nacho y Chyno partieron rumbos diferentes tras su ruptura como dúo, la amistad y el cariño por tantos años juntos sigue igual de fuerte y firme. Este gesto así lo demuestra.

