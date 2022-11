Chyno Miranda reaparece por fin en un video y cuenta qué es lo que le ha pasado El cantante venezolano compartió una grabación en la que dio a conocer lo mal que lo pasó durante su estancia en la clínica Tía Panchita y cuál es su situación en la actualidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de desatarse muchas dudas sobre el estado de Chyno Miranda y su paradero, el cantante ha roto el silencio y ha reaparecido públicamente en un video donde ha contado en qué situación se encuentra. Visiblemente animado, el artista saludó a sus fans y aseguró encontrarse "mejor que nunca" ahora que salió de Tía Panchita, la clínica de rehabilitación en la que estaba y para la que no tuvo buenas palabras. "Mi gente, por acá Chyno Miranda, ¿cómo están? Estoy más fuerte que nunca", comienza su video, que llega poco después de que su madre, Alcira Pérez, compartiera otro pidiendo ayuda al no saber dónde está. El intérprete contó que finalmente se encuentra en un centro privado en la zona de la Alta Florida, en Caracas, donde le están cuidando como tiene que ser y en el que asegura que está siendo "muy bien atendido". Chyno Miranda Chyno Miranda | Credit: IG/Chyno Miranda Un trato que nada tiene que ver con el horror que vivió los últimos meses. "En Tía Panchita era horrible esa mierda... fue bastante engorrosa la salida de Tía Panchita para acá", explicó Chyno sin querer entrar en más detalle. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por encima de todo, agradeció a todos los que no permitieron que siguiera allá y le devolvieran esa libertad que no tenía. "Estoy Feliz de verdad, estoy feliz. Agradezco a todos los que han participado en esto, a la fiscalía, a todos, a mi novia, a todos los fanáticos, gracias por el apoyo, gracias por hacer viral esta noticia. Estoy más fuerte que nunca", continuó emocionado. Concluyó prometiendo su regreso a los escenarios donde tan feliz ha sido y ha hecho a muchos. "Voy muy pronto para la calle a hacer música, ¿Ok?".

