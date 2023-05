Chyno Miranda reaparece en las redes con nueva imagen y un gran anuncio: "Estoy de vuelta" Después de meses desaparecido, el cantante compartió una foto y un mensaje donde cuenta qué ha pasado y qué viene a su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de meses con la incógnita de cómo estaría Chyno Miranda y de todas las polémicas familiares, ha sido el propio artista quien ha despejado cualquier duda al mundo. A través de sus redes sociales, el cantante ha compartido su primera imagen en casi un año y a través de su perfil de Instagram. La fotografía ha impactado por su especial significado, como lo ha hecho su mensaje, donde el venezolano cuenta qué le ha pasado y qué viene. Chyno Miranda Chyno Miranda está de regreso | Credit: (Photo by John Parra/Getty Images) Ha sido escueto, directo y con un propósito muy claro. "¡Hola, mi gente! Estoy de vuelta, hoy por fin pude recuperar mis redes sociales, gracias por estar pendiente de mi recuperación. Nos veremos más seguido, y estaremos más cerca. Los amo con todo mi corazón", escribió. En la instantánea Chyno se muestra frente a una imagen religiosa. En su cabeza también se puede apreciar una cruz dibujada con su pelo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Horas antes había reaparecido en un video publicado por el comunicador Irrael Gómez, donde se encuentra con sus abogados, Gustavo Bernal y Álvaro Herrera. En él comparte su inaccesibilidad a sus redes por culpa de su antiguo equipo, quienes le tenían inhabilitado. "El Chyno facultado aún pide el retorno de sus redes sociales por su antiguo mánager y "los árabes" que pronto nombraré con nombres y apellido. Él quiere estar cerca de ustedes, pero aún se lo impiden", informaba Gómez. Horas después, el artista publicaba su primera foto y confirmaba que ya estaba a cargo de su perfil. Una gran noticia para su fanaticada y colegas, quienes le dieron la bienvenida y desearon lo mejor en esta nueva etapa. "¡Qué joda!", escribía Nacho, su compañero y amigo quien siempre le ha mostrado apoyo durante todo este tiempo. Una publicación de las muchas que están por venir.

