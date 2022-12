Chyno Miranda reaparece para hablar de su internamiento forzado: "Fue un año difícil, muy duro" Chyno Miranda ha asegurado sentirse renovado desde que lo trasladaran a la clínica El Cedral, donde se encuentra actualmente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de tiempo sin aparecer públicamente, Chyno Miranda ha reaparecido para contar la verdad del internamiento forzado que sufrió en la clínica de rehabilitación Tía Panchita, donde afirma que pasó momento muy duros. "Tía Panchita fue un centro donde estuve casi por un año, once meses, me enseñó a reencontrarme conmigo mismo a tener mucha paciencia, me enseñó lo bueno y lo malo de la vida, fue bastante difícil en muchas cosas", dijo el cantante durante una entrevista con el especialista en marketing Irrael Gómez. "Viví muchos momentos perturbadores, de lejanía, me separaron de mis seres queridos, me decían que no iba a verlos porque estaba muy ansioso, decían que no me podían llamar nunca más 'Chyno'", sostuvo. Chyno Miranda Chyno Miranda | Credit: IG/Chyno Miranda "Fui llevado en contra de mi voluntad a Tía Panchita, a mí me sedaron el 22 de diciembre en mi casa y me llevaron en contra de mi voluntad, con una inyección, cuando me desperté no entendía dónde estaba, traté de salir, les ofrecí a los enfermeros $2,000 por información para salir de ahí. Estuve cincuenta días sin ver a mi familia, vi a mi mamá el 23 de febrero e intenté escaparme tres veces por la puerta principal y las tres veces me agarraron y dentro [me] inyectaban otra vez, usaron la fuerza, ese era el plato de ellos para tranquilizarnos a todos", contó. No obstante, Miranda ha asegurado sentirse renovado desde que lo trasladaron a la clínica El Cedral, donde se encuentra actualmente. "Me siento un hombre nuevo, gracias a Dios, mucho más cerca de Dios, de la familia, de mi novia, de los seres queridos. Fue un año difícil, muy duro, de mucha reflexión, de mucha búsqueda, básicamente esfuerzo de reencontrarme conmigo mismo. El trato de los enfermeros en El Cedral es distinto, el personal también". Chyno Miranda Chyno Miranda | Credit: IG/Chyno Miranda Durante la entrevista, el venezolano habló del conflicto que mantiene enfrentadas a su novia Astrid Falcón y a su madre Alcira Pérez. "Astrid es mi novia, es mi vida, mi talón de Aquiles, es la persona que está conmigo, es la persona más importante para mí, va a estar de ahora en adelante conmigo. La relación con mi mamá es perfecta gracias a Dios, mi mamá está bien. Les pido a ellas dos que se reconcilien, que la familia perfecta tiene que estar unida siempre y que hagan ese esfuerzo por mí, por favor, estar reconciliadas y unidas por mí, por mi salud y por la bendición de la familia, porque ahí vienen más nietos así que paciencia", dijo. El cantante también afirmó que le gustaría seguir cantando junto a Nacho, su pareja profesional en el popular dúo Chyno & Nacho. "Quiero seguir cantando, como Chyno y con Nacho, me gustaría cantar con Nacho otra vez", aseguró", dijo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Chyno Miranda reaparece para hablar de su internamiento forzado: "Fue un año difícil, muy duro"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.