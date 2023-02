Chyno Miranda reaparece con Nacho y causa conmoción: "Se ve recuperado" Después de varias semanas sin dar pistas de su vida, el cantante venezolano se dejó ver junto a su amigo y compañero de música por tantos años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras una etapa fuera del ojo público y concentrado en su recuperación, Chyno Miranda se ha dejado ver de la mejor de las maneras y en una compañía que muchos han celebrado: la de su amigo y compañero musical por muchos años, Nacho. El comunicador Irrael Gómez era el encargado de publicar esta imagen en sus redes sociales. La instantánea generó gran conmoción y alegría a los seguidores de los artistas, reconociendo la ilusión que les hacía volver a verles juntos. Y no solo eso, también comentaron sin filtro cómo veían a Chyno después de todos estos meses de polémica sobre su recuperación. Por lo general, la imagen transmitió optimismo y generó mensajes de apoyo, cariño y tranquilidad por su aspecto. Chyno y Nacho Chyno y Nacho | Credit: Mezcalent "Hay fotos que no son de nadie, sino de todos", escribió el experto en comunicación junto a la emotiva imagen de sus protagonistas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como siempre, desde que Chyno tuviera su crisis de salud, Nacho se ha mostrado a su lado como uno de sus grandes apoyos. Si bien es cierto que ha preferido mantenerse al margen de toda la bomba mediática de los últimos tiempos, esta foto demuestra que está muy presente, además de muy pendiente de la salud de su colega. Entre los miles de comentarios, cabe destacar la emoción de sus fans al ver a Chyno físicamente mucho más recuperado y con una mirada más centrada de lo que se ha podido observar en otras ocasiones. "Chyno se ve mucho más recuperado", "¿Son ideas mías o Chyno ya está volviendo a tener una mirada normal?", "Bendito Dios, estás mucho mejor, qué alegría", "Se ve cambiado, se ve más como el Chyno que conocemos, el cambio le sienta muy bien", escribieron tan solo algunos. Por supuesto, la esperanza de verlos juntos sobre la tarima cantando sus grandes éxitos de siempre fue otro de los temas más comentados. Pero eso, solo el tiempo lo dirá.

