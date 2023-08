Chyno Miranda reaparece en redes tras anuncio de regreso junto a Nacho Parece que Chyno Miranda está retomando su vida en todos los aspectos y ahora se muestra en redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La vida de Chyno Miranda estuvo envuelta en el escándalo, debido los problemas de salud que vivió y el ingreso, que según mencionó el cantante, fue forzado en una clínica de rehabilitación. La preocupación por su condición estuvo presente entre propios y extraños. Ahora, parece que todo ha quedado atrás y el famoso está dispuesto a retomar su carrera de la mano de Nacho, con quien se reencontró para ofrecer una serie de presentaciones. Así, Míranda no solo busca regresar a su vida personal, también la profesional que incluye su imagen pública; por ello, ya se hace presente en sus redes sociales. Primero publicó un video reiterando que Chyno y Nacho están nuevamente juntos. "Gracias Dios por esta oportunidad ¡¡¡tan maravillosa que me das!!! El regreso de Chyno y Nacho, esto es para todas las fanáticas", mencionó para acompañar dicho audiovisual. "Gracias al equipo que participó en este hermoso proyecto, gracias Nacho por el apoyo, gracias Astrid por acompañarme cada día. ¡¡¡Bendiciones para todos!!! Los quiero mucho". Chyno Miranda Chyno Miranda da una probadita de su nuevo trabajo | Credit: Chyno Miranda SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora, dio a conocer una imagen donde se le ve muy sonriente teniendo un atardecer como fondo. "¡Buenas tardes mi gente! ¡¡Feliz y bendecido mes!! Espero que estén disfrutando de la ¡¡¡¡¡Chyno y Nacho manía!!!!!", escribió en esta publicación. Si bien en esta última desactivó los mensajes, los cibernautas aprovecharon la del audiovisual para pronunciarse al respecto. "Los verdaderos amigos, los hermanos de verdad se conocen en los momentos de dificultad… Cada día más valiente y fuerte, haciéndole honor a tu nombre Jesús"; "¡Tienes un testimonio hermoso y un propósito maravilloso, hermano! ¡Qué Dios te siga bendiciendo!"; "Los que nunca debieron separarse"; "Cada día estarás mejor Chyno querido", y "Es una alegría inmensa verte mejor. Pa'lante Chyno", fueron algunos comentarios. Ahora, Chyno Míranda está preparándose para regresar al escenario con Nacho, tal como ambos iniciaron su camino al éxito hace algunos años.

