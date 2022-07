Chyno Miranda reaparece cantando con Nacho: ¿se vienen más canciones juntos? Chyno Miranda ha aparecido junto a su colega Nacho, como en los viejos tiempos y al parecer se vienen sorpresas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chyno Y Nacho La ausencia de Chyno Miranda de la vida pública luego de los graves problemas de salud que arrastra desde hace tiempo que han mantenido a sus fans muy preocupados. Pero sin dudas las cosas parecen ir mejor porque ahora el cantante apareció cantando junto a su colega Nacho, como en los viejos tiempos. Echando abajo todos los rumores de un empeoramiento de su salud, a Chyno se le ha visto con muy buen semblante y haciendo lo que le gusta: cantar junto al otro integrante del icónico dúo Chyno & Nacho. Fue el domingo cuando en la cuenta de Nacho apareció el clip donde aparecen ambos cantando el tema "Raro", una canción juntos con un ritmo increíble y que el público ha agradecido muchísimo. "Qué gozadera de letra"; "genial 🔥🔥🔥🔥"; "demasido duro 🔥🔥🔥"; "qué felicidad ver al chinito😍 lo más de buen. Dios te cuide mi chino"; "sería increíble volver a disfrutar del mejor dúo de Venezuela ❤️"; "Chinooooo Dios te bendiga sigue brillando te amamos"; "Chino recupérate pronto, dios te bendiga con salud para que vuelvas a los escenario", les dijeron los fans. Los últimos tiempos han estado repletos de especulaciones sobre la salud de Chyno Miranda, quien sufriera una neuropatía periférica por complicaciones derivadas del coronavirus. Chyno y Nacho Chyno y Nacho | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El pasado mes de mayo el cantante salió en redes sociales y aclaró que se encontraba en recuperación, y también agradeció por el concierto que sus fans estaban organizando para recaudar fondos que ayuden con su tratamiento.

