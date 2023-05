¡Así suena lo nuevo de Chyno Miranda! El cantante dio un adelanto y las redes explotan El cantante emocionó con su voz y recibió múltiples mensajes. Incluido el de quien fuera su esposa, Natasha Araos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ha sido una larga espera que llegó a su fin para alegría de sus fans. Después de reabrir sus redes, la nueva música de Chyno Miranda ya está en marcha, y ha sido el propio artista quien ha querido dar una probadita con un video que ha emocionado a todos. En él, el cantante venezolano interpreta lo que parece que será su nuevo single y su regreso a los escenarios después de una etapa complicada de salud y problemas de otra índole. Con un aspecto que recuerda al Chyno de siempre, se entregó con una puesta en escena en vivo que le valió múltiples piropos, aplausos y mensajes de alegría y cariño por tenerle de vuelta. Chyno Miranda Chyno Miranda muestra su nueva música | Credit: IG/Chyno Miranda Entre ellos, el de su exmujer y madre de su hijo Lucca, Natasha Araos. Desde que Chyno hiciese su reaparición en las redes, la empresaria se ha mostrado a su lado y apoyándole en todo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su comentario sobre lo nuevo del artista emocionó a su fanaticada. En sus palabras se desprende un gran amor a la persona y respeto al cantante. No hay ni un ápice de rencor o malestar por lo vivido, todo lo contrario. "¡Qué notaaaaaaaaaaaaa! Tremenda canción. Suelta el video, Jesús, con todoooooooooooo", escribió de lo más entusiasmada. Un escrito que conmovió y que deja al descubierto la unión y el cariño que prevalece. Chyno también tuvo unas palabras para sus seguidores ante el adelanto de esta joya musical que representa el comienzo de algo grande. "¡Activo! Cantando y practicando. ¿Ustedes qué hacen? Mi mejor terapia son ustedes", expresó feliz. Una felicidad que suena a música y que sus millones de fans esperan con los brazos abiertos.

