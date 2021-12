¡Chyno Miranda presenta enamorado a su nueva novia en plena entrevista! "Ella está aquí" Mucho más recuperado y con una sonrisa de oreja a oreja, el venezolano reconoció que tiene novia, quien le acompañó en esta amena charla en La Nave Podcast. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Se acabaron los misterios. Chyno Miranda está feliz y enamorado y no quiere esconderlo. Después de unos meses apartado de las redes y los medios para que la situación de su vida se calmara, el venezolano está de regreso. Lo ha hecho más feliz y sonriente que nunca. Número uno porque ama la música y a su público, al que espera tener frente a frente pronto. Y número dos, porque su corazón está más que contento. Tras el anuncio de separación de su exmujer Nastasha Araos, con quien mantiene una muy buena relación, el intérprete de "Andas en mi cabeza", se ha centrado en recuperarse y estar bien por dentro para retomar su trabajo, su gran pasión. Enamorado de la vida y del amor, como en sus canciones, le ha vuelto a abrir las puertas a Cupido y así lo dejo ver en plena entrevista. La conversación que tuvo con Marko y Yohana Vargas para el Podcast La Nave dejó al descubierto su estado civil: soltero pero con novia. "Ella está aquí", dijo a los presentadores tímidamente y mirando hacia dónde estaba su chica "Un placer verte, chévere, me encanta conocerte", le expresó la conductora. ¡Qué momento! Aunque no se desveló ni el nombre ni tampoco la imagen de la mujer en cuestión, quedó claro que se ha convertido en su compañera y dueña de su corazón. Y Chyno no lo oculta, al contrario, su risa y sus ojos denotaron de nuevo la ilusión que vive. Las risas, las bromas y el buen sentido del humor de los allí presentes mostraron a un Chyno mucho más recuperado y feliz. Tan solo hay una cosa que le pesa, con la que sueña con mucha nostalgia y que así lo dejó saber con un gran sentimiento. "Es lo que más extraño de mi carrera, poder reencontrarme con el público, cantar las canciones mías, las de Calle ciega, las de Chyno y Nacho, de mi repertorio", aseguró emocionado. Chyno Miranda Chyno Miranda | Credit: Instagram de Chyno Miranda Todavía no hay fechas, pero el momento se acerca y sus fans ya lo esperan con los brazos abiertos y con todas las ganas.

