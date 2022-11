Novia de Chyno Miranda comparte romántica foto con el cantante y una declaración de amor Astrid Dayana Torrealba Falcón ya no se esconde y, además de informar sobre el estado de salud de su pareja, también ha publicado un mensaje de enamorada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ha sido señalada en los últimos días como la responsable de la situación de Chyno Miranda. Hasta hace poco, Astrid Dayana Torrealba Falcón, pareja del cantante, se ha mantenido alejada de las redes y ha evitado entrar en controversias. Pero desde hace unos días, y debido al amor e interés de los fans del artista por saber su actual estado, su pareja ha comenzado a publicar mensajes informativos para dar a conocer cómo está. "Gracias a todos por su apoyo y sus hermosos mensajes. Para Jesús es muy importante sentirlos y estar en sus oraciones", escribía en su perfil de Instagram. Chyno Miranda y su novia Astrid Dayana Chyno Miranda y su novia Astrid Dayana | Credit: IG/Astrid Dayana Torrealba Igualmente, contó que Chyno se encontraba muy bien en su nueva clínica y que las cosas estaban yendo en la dirección correcta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Unas declaraciones que no concuerdan con las expresadas por la madre del intérprete, Alcira Pérez, quien, en entrevista en exclusiva para People en Español, aseguraba que su hijo estaba dignamente atendido en su anterior centro de rehabilitación, Tía Panchita y no necesitaba este cambio. A pesar de todo lo sucedido, Astrid ha querido resaltar lo que para ella es más importante en estos momentos, su amor por el artista, al que ha dedicado un amoroso mensaje en sus historias de Instagram. Chyno Miranda Chyno y su novia Astrid | Credit: IG/Astrid Dayana Torrealba Falcón A la romántica foto que ha publicado, le ha acompañado la canción de Chino y Nacho "Pa' quererte". "No hace falta mucho, solo verte. Cada beso me hace más fuerte. Sé que tengo suerte de tenerte", dice una parte de la melodía. Con este romántico mensaje, Astrid ha querido confirmar que su relación está más fuerte que nunca y que se mantendrá al lado de su pareja en todo momento, a pesar de las circunstancias.

