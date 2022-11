Novia de Chyno Miranda rompe el silencio y destapa el sufrimiento del cantante Astrid Dayana Torrealba dio su versión de los hechos y mostró unas cartas escalofriantes del artista. "Fue engañado". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Era la persona que faltaba por hablar. Y por fin lo hizo. A través de las cámaras del programa Siéntese quien pueda, Astrid Dayana Torrealba rompió el silencio y contó su versión de los hechos. También la de su novio, Chyno Miranda. Desde Venezuela, donde viven ambos, ella en su casa, él en la clínica El Cedral, la pareja del artista dio detalles de la dura realidad que le ha tocado vivir al cantante en los últimos meses. Como prueba, Astrid mostró el contendido de unas cartas de fuerte contenido de Chyno en las que le pedía ayuda desesperadamente por el calvario que estaba viviendo en Tía Panchita, el primer centro de rehabilitación de Caracas en el que estuvo alrededor de 10 meses. Chyno Miranda Chyno Miranda | Credit: Mezcalent Kerly Ruiz, colaboradora del show, logró hablar con ella. "Está siendo tratado como no ha sido tratado en Tía Panchita. Él mencionó que la ansiedad se le desató más tras haber estado en ese centro", explicó aclarando que las condiciones en las que vivió no fueron tan buenas como se está intentado dar a entender por parte de la familia. Astrid expresó que ahora mismo es ella y su familia quienes cubren los gastos de Chyno en la clínica El Cedral donde se recupera. ¿Qué pasó entonces con los más de 70 dólares que se recaudaron en un mega concierto en su honor para obtener fondos? "Ese es el gran misterio. de qué paso con el dinero de Jesús", añadió Astrid, dejando la respuesta a la imaginación de los demás. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La novia de Chyno aseguró en esta entrevista que cuando él leyó en la prensa la cantidad de dinero que se había recaudado, esto fue lo que dijo: "Yo quisiera saber dónde está mi dinero de los 70 mil dólares". Chyno Miranda y su novia Astrid Dayana Chyno Miranda y su novia Astrid Dayana | Credit: IG/Astrid Dayana Torrealba Lo más escalofriante vino con el testimonio de Astrid al mostrar las cartas que recibió de Chyno en las que le pedía que por favor lo sacaran de allí. "Prácticamente fue engañado y en contra de su voluntad, todos los días era manifestarlo, desesperado, una situación que al contarla se me paran los pelos", prosiguió con los ojos empañados. Una versión que nada tiene que ver con la de la madre del venezolano, Alcira Pérez quien, por su parte, la acusa a ella de todos los males de su hijo.

