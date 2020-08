Chyno Miranda manda un emotivo mensaje a su compañero Nacho tras su paternidad El cantante venezolano, que participará en el próximo Teletón USA como cada año, se pronunció sobre la reciente paternidad de su amigo al que dedicó unas bonitas palabras. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En el escenario es una fiera donde lo entrega todo, Chino Miranda nos tiene acostumbrados a esa fuerza cuando canta y a su buena onda en las redes sociales. Fuera de él vive por y para su familia, especialmente su hijo Lucca. Con motivo de la celebración del Teletón USA donde el artista siempre colabora y participa dando lo mejor de sí, Chiquinquirá Delgado le hizo una entrevista en vivo a través de las redes. En ella el venezolano habló de su experiencia en esta iniciativa solidaria que tanto llena el alma de quienes forman parte de ella. Pero en esa charla hablaron de algo más que también le hace especialmente feliz, y es la dicha de su amigo y compañero del alma, Nacho, quien acaba de convertirse en papá de la dulce Mya. El artista solo tuvo palabras de amor y cariño para el que fue su socio por tantos años. Desde que él se convirtió en padre ve el mundo con otros ojos y eso se le nota al hablar y mandar este mensaje a su compatriota. "Le mando un abrazo, qué oportunidad tan linda hacer crecer tu familia con una niña, yo estaría loco por tener una niña", dijo con mucho cariño. Ambos nos dejaron grandes actuaciones y canciones con las que hemos bailado sin parar. De momento ellos siguen haciendo su música por separado pero siempre nos queda la esperanza de volver a verles juntos. "Yo estoy haciendo música, yo no sé Nacho, él está en Isla Margarita, allá en Venezuela con todo el tema de su paternidad", aclaró. "Voy a sacar un EP el 15 de noviembre, en mi cumpleaños, y lo estoy preparando". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras ese momento llega él se mantiene en casa con los suyos cuidándose mucho de este virus. Aunque Chiqui le pidió que nos enseñara a su príncipe, Chino dijo que estaba dormidito y nos quedamos sin ver esa cara tan risueña que nos comparte siempre en las redes. De momento habrá que esperar hasta noviembre para volver a escuchar su material nuevo y descubir si finalmente nos hacen el regalo de ver al famoso dúo juntos de nuevo, aunque sea un ratito.

