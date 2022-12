La madre de Chyno Miranda habla de su supuesta boda: "Está jugando con la salud de mi hijo" La madre de Chyno Miranda ha vuelto a denunciar la situación de su hijo, y habló de la supuesta boda del venezolano con su novia Astrid Cuevas, que asegura sería "ilegal" y "catastrófica". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La polémica en torno a la persona de Chyno Miranda parece no acabar. Ahora que el cantante ha vuelto a reaparecer junto al especialista en marketing Irrael Gómez, su madre Alcira Pérez ha vuelto a denunciar la situación de su hijo y habló de la supuesta boda del venezolano con su novia Astrid Dayana Torrealba Falcón. Hace unas semanas, el abogado Horacio Morales afirmó que el cantante se estaría casando en una boda civil en El Cedral, la clínica donde ahora se encuentra recibiendo tratamiento desde que fuera trasladado de Tía Panchita. Ante la interrogante de si están o no casados, su madre no dudó en responder. "Espero que eso no haya sucedido y menos dentro de la clínica El Cedral, porque eso sería ilegal y de verdad sería catastrófico", aseguró Pérez a Despierta América (Univision). Chyno Miranda Chyno Miranda junto a su mamá, Alcira Pérez | Credit: IG/Chyno Miranda Según ella, en sus últimas visitas a su hijo este se ha mostrado muy desesperado por casarse en diciembre, a lo que ella le respondía que debía terminar primero su tratamiento. Pérez habló con Despierta América de la foto que Gómez ha puesto a circular en sus redes, ya que aparentemente entrevistó al cantante en la clínica donde se encuentra, algo a lo que su madre se opone completamente. "No está permitido, primero porque mi hijo está hospitalizado en una clínica psiquiátrica, él tiene un problema neurológico. Irreal no tiene permiso ni tiene autorización de nadie para hacerle una entrevista con el nivel de estado de ansiedad y el problema que tiene mi hijo", asegura. "Entonces, ¿por qué la clínica El Cedral permite y autoriza que mi hijo esté dando declaraciones en público a otras personas?", se pregunta. "No debía haberse hecho esa entrevista, porque él tiene manager y hay que pedir permiso. Segundo, porque él está ahorita en proceso de una inhabilitación que le interpuso la novia, eso lo planificaron Astrid Falcón e Irrael", indicó. Chyno Miranda y su madre, Alcira Pérez Chyno Miranda y su madre, Alcira Pérez | Credit: IG/Chyno Miranda La madre de Chyno también dijo que se trataba de "amarillismo, eso es pura noticia. Están jugando con la salud de mi hijo. ¿Por qué me lo están tratando de esa forma?". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pérez insistió que tiene en sus manos el informe médico que indica que Chyno tiene que seguir una serie de normas, como "no consumir", además de hacer su terapia. "Yo necesito llevármelo a mi casa para que termine su terapia, él necesita terapia cognitiva diariamente", aseguró la madre.

