Madre de Chyno Miranda rompe el silencio y comparte emotivo mensaje: "Mi más grande amor" Después de meses de silencio en sus redes, Alcira Pérez Ochoa publicó una foto y un escrito conmovedor en este delicado momento que vive su hijo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Muchas cosas se han dicho de Chyno Miranda en los últimos meses. Entre otras, que estaba al borde de la muerte. Una noticia que fue negada en exclusiva por su prima Yarubai Zapata Pérez a nuestra publicación People en Español. El cantante está bien, recuperándose y en proceso de rehabilitación. Ahora ha sido su madre, Alcira Pérez Ochoa, quien ha roto el silencio en sus redes. Lo ha hecho con una tierna imagen y un mensaje de amor que ha conmovido a sus seguidores y también a los del artista venezolano. Chyno Miranda Madre de Chyno Miranda | Credit: IG/Alcira Ochoa Con el traslado de Chyno a Venezuela para su supervisión médica, esta situación ha supuesto una difícil separación para la familia: la de su pequeño Lucca, quien vive en Miami con su mamá, Nastasha Araos. La abuela ha querido dedicar este escrito al pequeñín, al que lleva mucho tiempo sin ver y al que echa profundamente de menos. Chyno Miranda Chyno Miranda | Credit: IG/Chyno Miranda "Mi más grande amor, un gran abrazo mi príncipe. Pronto estaremos juntos", escribió la abuelita a su nieto junto a una imagen que muestra lo guapo y grande que está el pequeño, además de muy feliz. Aunque la que fuera esposa de su hijo no ha vuelto a publicar imágenes de su chiquitín, Alcira hizo una excepción para gritarle su amor a los cuatro vientos. Sin embargo, la publicación fue retirada minutos después.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Madre de Chyno Miranda rompe el silencio y comparte emotivo mensaje: "Mi más grande amor"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.