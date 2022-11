Mamá de Chyno Miranda suplica que la dejen ver a su hijo: "Ayúdenme, no sé dónde está" A través de un video desolador, Alcira Pérez se mostró desesperada al no conocer el paradero del cantante. Estas fueron sus palabras en medio de la angustia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El caso de Chyno Miranda sigue generando conmoción y dudas a día de hoy. Este sábado, era su mamá, Alcira Pérez, quien compartía un mensaje desesperado al gobierno de su país suplicando ayuda para encontrar a su hijo. Visiblemente afectada y preocupada, la mujer aseguró no tener idea del paradero del cantante y negó todas las informaciones sobre el supuesto mal estado de su hijo durante su estancia en la clínica Tía Panchita, tal y como se había dado a entender. "Presidente, Vicepresidenta, Fiscal General de la República, por favor, ayúdenme. Yo soy Alcira Pérez, yo soy la mamá de Jesús Miranda, no sé dónde está", arranca su grito desesperado pidiendo ayuda al gobierno de su país, Venezuela. En este video hace hincapié en que a su hijo se lo llevaron del centro en el que estaba a la fuerza y sin su permiso. "Se lo llevaron de la clínica el miércoles y él necesita tener un tratamiento para que no me retroceda en todo lo que ha evolucionado desde que lo tengo en la clínica", prosigue su mensaje. Alcira describió cómo fueron los hechos y cómo se saltaron su papel de madre y cuidadora. "Se lo llevaron de manera injusta, cosa que no estoy de acuerdo porque yo soy la mamá de Jesús y yo soy la que lo cuida y la que tiene la potestad de hacia dónde va mi hijo", añadió. Chyno Miranda Madre de Chyno Miranda | Credit: IG/Alcira Ochoa Con la voz entrecortada, pidió por favor que se le informe al respecto para que su hijo pueda retomar su tratamiento y seguir en su camino a la mejoría. "Yo solo quiero saber dónde está, hablar con él y estar con él", concluyó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace unos días varios medios denunciaban la salida de Chyno del centro de rehabilitación por supuestamente vivir bajo condiciones precarias. Un grupo de fuerzas policiales llegaron en la noche para sacarle del lugar y sin explicación alguna. Mientras el centro compartía un escrito defendiendo su trabajo con el artista quien, aseguraron, estaba siendo cuidado y mejorando, ahora es su mamá quien, con este mensaje, hace que el caso del intérprete se convierta en un auténtico misterio lleno de interrogantes sin resolver.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Mamá de Chyno Miranda suplica que la dejen ver a su hijo: "Ayúdenme, no sé dónde está"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.