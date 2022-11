La historia de Chyno Miranda toma un nuevo giro dramático, según informó su madre Alcira Pérez ha compartido el episodio que su familia acaba de vivir estos días. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El caso de Chyno Miranda sigue en el punto de mira. Los más recientes acontecimientos en torno al cantante y su familia vuelven a estar empañados de polémica. Su madre, Alcira Pérez, ha compartido una última hora del caso que se ha tornado aún más dramático de lo que ya pintaba. Desde la puerta de los tribunales en Caracas, la mujer daba a conocer lo que ha sufrido en los últimos días. Frente a la fiscalía donde fue citada para declarar, la señora contó con detalle los ataques y amenazas de muerte de las que ha sido víctima. Una situación que la tiene con miedo por lo que le pueda pasar. Chyno Miranda y su madre, Alcira Pérez Chyno Miranda y su madre, Alcira Pérez | Credit: IG/Chyno Miranda "Hemos sido atacados, amenazados, estamos temiendo por nuestra vida", dijo a los medios que le esperaban en la puerta y cuyas imágenes recopiló Despierta América. Según Alcira, desde las redes sociales están recibiendo mensajes que atentan contra su honra y aseguran que su vida está en peligro, la suya y la de su sobrina, Yarubai Zapata Pérez, su gran apoyo y, según indica, también el de su hijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La mamá del artista venezolano insistió en que no se trata de dos bandos sino de uno solo, el de ella que es su madre y es quien tiene que mirar por él. "No son dos bandos, somos uno solo, el que estamos por el bien común, la sanidad y vida de mi hijo", insistió. Alcira compartió un desagradable episodio con Chyno sucedido este miércoles durante su visita. Ocurría cuando, al verle fumar, intentó quitarle el cigarro de la boca, un vicio que, en sus propias palabras, no beneficia a su desintoxicación. "Sí, intenté quitarle el cigarro y no me dejó, él es mas grande que yo", dijo. Astrid Dayana Falcón, novia de Chyno Miranda Astrid Dayana Falcón, novia de Chyno Miranda | Credit: IG/Astrid Dayana Falcón Mientras ella sigue denunciando la situación de su hijo e insiste en que no le gustó nada cómo le vio en su nueva clínica El Cedral, la novia de Chyno, Astrid Dayana Falcón, ha compartido otro mensaje, esta vez en son de paz, en el que deja claro que lo único que importa es el bienestar de su pareja por encima de todo lo demás. "Gracias a todos por su preocupación... Jesús está bien, mejorando cada día para volver a hacer lo que ama, que es la música. Gracias por sus oraciones", concluyó Astrid.

