Madre de Chyno Miranda culpa a su novia: "Si yo lo dejo con ella se me muere mi hijo" Alcira Pérez rompió el silencio con el periodista Luis Olavarrieta y señaló a Astrid Dayana Torrealba Falcón, pareja del artista, como la responsable de lo que está pasando con su hijo. "Ve droga en ella". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La historia con Chyno Miranda continúa. Ahora es su mamá, Alcira Pérez quien, después de compartir un video asegurando que se llevaron a su hijo sin su consentimiento, ha decidido aclarar lo que está pasando señalando a una persona en cuestión. Para la progenitora de Chyno, una de las grandes responsables de lo sucedido es Astrid Dayana Torrealba Falcón, novia del artista. De ella compartió información en exclusiva para el periodista venezolano, Luis Olavarrieta. En esta charla, Alcira hizo afirmaciones muy fuertes. "Es una noviecita pero ve droga en ella porque ella le suministraba la droga a él y esa es mi gran preocupación", expresó sin tapujos. La mujer no se frenó a la hora de aseverar con firmeza que ella le administró sustancias a su hijo coincidiendo con sus momentos de recaída. Así asegura haberlo comprobado ella misma durante una de las visitas del cantante. "Ella lo recibió en el aeropuerto y tengo entendido que ella le entregó droga, y sí se la entregó porque cuando mi hijo se levantó a la mañana siguiente yo le encontré una bolsa así grandota, y la que se lo suministró fue ella porque más nadie vino ese día a mi casa, sino ella, como la noviecita de él, a hacérmele daño", prosiguió contundente. Chyno Miranda Chyno Miranda junto a su mamá, Alcira Pérez | Credit: IG/Chyno Miranda Ante tal panorama, Alcira decidió que con la llegada de su hijo las pasadas navidades a casa, en Venezuela, había que tomar una decisión para salvarle la vida. "Ya yo había tenido conocimiento de que seguía consumiendo, porque si él continúa haciendo esto después de la encefalitis, se me puede morir o me queda mal, entonces yo tomo la decisión, o lo quiero vivo o se me muere, y por eso yo lo interné", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De esta manera es que llega al Centro de Rehabilitación Tía Panchita del que Alcira habla con mucho respeto y considera el lugar adecuado para Chyno. Un lugar modesto, a lo que su presupuesto alcanzaba, pero también eficaz y cumplidor con su hijo. En esta entrevista explica que las mejoras del artista estos meses fueron muy notables y que incluso ya se le permitía salir una vez a la semana para estar con ella y su familia en la casa. En todo este proceso, la mujer cuenta que ha tenido la ayuda de su sobrina Yarubai Zapata Pérez, prima del cantante y su mano derecha para todas esas cosas que a ella se le escapan. Ninguna entiende lo que ha pasado. "A mí no me dijeron absolutamente nada, ¿por qué se llevaron a mi hijo? No hay razón, porque mi hijo no estaba mal, estaba atendido, estaba haciendo un tratamiento y ha mejorado mucho, ¿por qué se lo llevan?¿Quién se lo lleva? Yo soy su mamá, soy la persona que tiene el nexo más cercano a él, ¿quién es ella o quién puede llevarse a mi hijo si no yo?", continuó. La salida de Chyno del centro en el que estaba el pasado 3 de noviembre ha sido para ella un balde de agua fría y teme por la salud de su hijo. Por eso ha hablado públicamente y ha querido hacer este llamado. "Se le exigió tratamiento para que ella sanara, se lo pedí humildemente, se lo pedí encarecidamente, que hiciera su tratamiento para que pudiera estar con Jesús, pero no de esa forma... Si yo lo dejo con ella se me muere mi hijo, ¿eso es lo que ella quiere?", dijo refiriéndose a Astrid, novia de Chyno. "Si no está cerca de nosotros, él no se va a salvar", concluyó con preocupación.

