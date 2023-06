El emotivo reencuentro de Chyno Miranda con su hijo Lucca y su ex Tashie Después de un tiempo sin verse, el cantante Chyno Miranda tuvo un emotivo encuentro con su hijo Lucca y su ex Natasha Araos. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chyno Miranda Credit: Anna Webber/Getty Images Chyno Miranda recibió una emotiva sorpresa de su ex Natasha Araos y su hijo Lucca en el Día del Padre. El cantante venezolana llevaba más de un año sin ver a su pequeño y pudo hacer una videollamada con el niño y con su expareja. Natasha Araos, quien vive en Miami con su hijo, compartió en Instagram la noticia de el niño había hablado con su papá, quien está en Venezuela, por medio de una videollamada. Si bien aún no han podido abrazarse, esta llamada dibujó una enorme sonrisa en el rostro del cantante. "Nos alegró poder verte por video esta mañana", escribió ella sobre Chyno, deseándole un feliz Día del Padre y mostrando una foto de la videollamada entre los tres. Chyno Miranda Natasha Araos Credit: Instagram Stories/ Natasha Araos "Feliz día para ti. Montones de bendiciones como siempre", añadió la influencer y empresaria venezolana, junto a un emoji de corazón, mostrando que aún siento un gran cariño por el padre de su hijo. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Chyno Miranda Natasha Araos Credit: Rodrigo Varela/WireImage Chyno mandó un mensaje especial y lleno de optimismo a su hijo en este día especial. "¡Hola mi gente! Feliz día del padre a todos los padres en su día. Le envío un mensaje especial a mi hijo Lucca, lo amo profundamente, pronto nos vemos para compartir momentos inolvidables. ¡Lo mejor está por venir! ¡Bendiciones!", expresó en Instagram el exintegrante del dúo Chino y Nacho. Chyno está internado en una clínica llamada El Cedral en Caracas, donde se recupera. Según reportes, el artista ha padecido ansiedad, depresión y adicciones después de la crisis de salud que le provocó el coronavirus y las secuelas que le dejó. El querido artista agradeció el apoyo de sus fieles fanáticos. "Quiero agradecerles a todos por sus oraciones y muestra de cariño hacia mi persona", escribió Chyno en Instagram. "Me encuentro pensando en todo lo bueno que está por venir".

