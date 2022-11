Camisa de fuerza, cuerdas de atar... Este es el horror que vivió Chyno Miranda los últimos meses Durante el allanamiento a Tía Panchita, el centro de rehabilitación donde estuvo el cantante, el Ministerio Público encontró un panorama desolador. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las noticias sobre Chyno Miranda, quien finalmente reapareció con un mensaje, y el infierno vivido en la clínica de rehabilitación Tía Panchita en la que pasó 10 meses, no cesan. En esta ocasión, de la mano del propio Ministerio Público de Venezuela y su fiscal general, Tarek William Saab. Las imágenes que se han dado a conocer son escalofriantes. Tras el allanamiento llevado a cabo en el centro arriba mencionado en el que el artista pasó casi un año, fueron muchos los hallazgos encontrados que finalmente se han puesto en conocimiento público por el nivel de gravedad. Cuerdas para atar, camisa de fuerza y otros objetos extraños fueron tan solo algunos de los elementos sospechosos que ponen en duda las prácticas honorables de este lugar. Chyno Miranda Chyno Miranda | Credit: (Photo by Manny Hernandez / Getty Images) A través de Twitter, Tarek informó de lo difícil que se lo pusieron para poder sacar a Chyno del lugar para poder trasladarle a la clínica El Cedral donde sí, asegura, cuidarían su salud como ha de ser. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Entre las irregularidades encontradas también están los medicamentos pasados de fecha. "De igual manera se ubicaron medicamentos vencidos los cuales se encontraba siendo suministrados a las personas recluidas en la casa hogar en cuestión: Así mismo se encontró la presencia de un menor de edad puesto a la orden de las autoridades", lee su mensaje. Ante los mensajes públicos de su madre, Alcira Pérez, y otros seres cercanos a Chyno, Tarek confirmó de antemano que todo el que quiera visitarle, puede hacerlo sin problema en el nuevo centro. Explicó que el intérprete "se encuentra interno en la Clínica El Cedral para una evaluación exhaustiva por disposición del Tribunal Civil, quien no tiene impedimento alguno en recibir visita de sus familiares: como su mamá, tíos, hermanos, etc", concluye su mensaje.

