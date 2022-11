Así es por dentro Tía Panchita, el centro de rehabilitación de donde sacaron a Chyno Miranda Estas son las imágenes que muestran con detalle el que ha sido el hogar del cantante en los últimos 10 meses en su país, Venezuela. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Localizado en la zona de Alta Florida, una de las más exclusivas de Caracas, el Centro de Rehabilitación Tía Panchita cuenta con más de 30 años ofreciendo sus servicios a quienes tienen adicciones. En estos días, la clínica donde se hospedaba hasta hace dos días el cantante Chyno Miranda se ha visto envuelta en un escándalo que pone sobre la mesa las supuestas condiciones precarias en las que vivía el artista. Ante tales informaciones, el centro ha roto el silencio y ha compartido un comunicado defendiendo la honra y el buen hacer de este lugar. A través de su perfil en las redes sociales se ha podido conocer más de cerca cómo son sus instalaciones, parte de su equipo y las actividades que allí se llevan a cabo. Chyno Miranda Centro de rehabilitación Tía Panchita donde se encontraba Chyno Miranda | Credit: IG/Centro Tía Panchita IG/Chyno Miranda El lugar que ha sido casa de Chyno por 10 meses hasta su abrupta salida el pasado miércoles en la madrugada cuenta, entre otras zonas, con un espacio abierto donde se llevan a cabo reuniones grupales con los residentes. También hay una zona exterior muy amplia donde se celebra la dada de alta de aquellos pacientes que logran alcanzar sus objetivos y se incorporan a sus vidas fuera del centro. Según ellos mismos informan, el lugar consta de los "mejores profesionales en el área, un lugar de paz para poder llevar cabo su reposo correspondiente. Las mejores y más cómodas instalaciones. El mejor programa de rehabilitación, desintoxicación, recuperación y reposo", entre otras cosas. La casa de vida, como se denomina, comparte en sus redes imágenes de algunos de sus trabajadores en varios sectores de los que destacan su "vocación profesional" ante todo. "Creemos en el trabajo en equipo para lograr los objetivos", explican. El lugar asegura contar con los recursos necesarios para ofrecer a sus residentes aunque, a juzgar por las imágenes, resulta un espacio modesto. Las opiniones sobre el lugar varían. Mientras las hay muy positivas que destacan el valor y el excelente trabajo del centro con sus allegados, también hay quienes afirman todo lo contrario basados en su experiencia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Conozco a varias personas que tienen mucho que agradecer a este centro, porque gracias a su intervención y apoyo, sus familiares han podido superar las adicciones que les condenaban", lee uno de los muchos comentarios sobre el centro Tía Panchita. "Vivimos una terrible experiencia con un familiar en ese mismo lugar, las condiciones eran inhumanas. Nosotros notamos las irregularidades desde el día 2 y ya el día 3 obligamos a que lo dieran de alta... los amarraban fuertemente sin motivos", asegura otro individuo tal y como compartió Irrael Gómez en sus redes sociales. El Centro Tía Panchita se describe a sí mismo como una institución especializada en rehabilitación en todo tipo de adicciones.

