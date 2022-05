Equipo de Chyno Miranda comparte importante comunicado sobre el cantante La familia y allegados del artista venezolano por fin dieron a conocer cómo está el artista y aclararon detalles sobre el concierto homenaje en su nombre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Son muchas las informaciones y especulaciones que han salido a la luz con respecto al estado de salud de Chyno Miranda tras su alejamiento del ojo público, tanto en las redes como en cualquier otro medio. Aunque allegados al artista como su compañero Nacho y su exmujer Natasha Araos han ido dando información con cuenta gotas asegurando que todo sigue su curso, finalmente han sido sus familiares y su equipo de trabajo quienes han hablado. Lo han hecho a través de la cuenta de Instagram del cantante con la publicación de un comunicado que no solo aclara cuál es el estado actual de salud del intérprete. También han querido aclarar todo lo relacionado con el concierto benéfico en su honor bajo el título de "Todos somos Chyno", una iniciativa que dio a conocer Nacho en estos días. Chyno Miranda Chyno Miranda | Credit: (Photo by Manny Hernandez / Getty Images) Con motivo, precisamente, del anuncio de este evento para recaudar fondos para Chyno con el fin de poder seguir haciendo frente a su tratamiento, sus allegados en lo laboral y familiar decidieron lanzar este escrito. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN "La Familia y el equipo de trabajo Chyno Miranda están muy agradecidos por la iniciativa que han tomado un grupo de amigos para realizar un concierto en beneficio de la salud de Jesús Miranda", arranca la publicación. "No somos nosotros los organizadores de este concierto, pero queremos dejar claro que cuentan con nuestro apoyo y con la mejor voluntad para que tan bonita iniciativa se cumpla", prosigue. Dicho esto, quisieron también informar a los fans del cantante cómo está y cómo va su evolución. "La recuperación del Chyno ha progresado cada día más y estamos seguros que este gran gesto permitirá que Chyno asegure la continuación de su recuperación y verlo muy pronto en los escenarios", informaron con optimismo. Este homenaje, anunciado por Nacho en sus redes, tiene como objetivo el de recaudar los beneficios económicos suficientes para poder tender la mano al artista y que pueda continuar así el tratamiento médico. Todos somos Chyno se celebrará el 8 de junio en La Scala de Miami y cuenta con grandes celebridades en su haber que están deseando colaborar en favor de su compañero. Los artistas se siguen sumando y con ello las ganas de brindar al artista su apoyo más sincero.

