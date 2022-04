Ex de Chyno Miranda impacta con sus últimas declaraciones: "Estoy más clara que nunca" Natasha Araos dejó a sus seguidores sin palabras con su espectacular look y unas afirmaciones con las que aclara cómo afronta todo lo que le ha pasado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hasta su separación de Chyno Miranda, Natasha Araos era más conocida por ser 'la mujer de', pero ahora las cosas han cambiado. Su divorcio del cantante no la ha relegado al anonimato, todo lo contrario. Su contenido en redes, concretamente Instagram, donde cuenta con casi dos millones de seguidores, convence a su público. Sus publicaciones, sus noticias y anuncios sobre su vida y su trabajo son de gran interés. Lejos de quedarse a vivir en el dolor, la modelo y empresaria ha optado por todo lo contrario y así lo ha dejado saber en sus últimas declaraciones en las redes. Y no solo eso, su transformación física también es un hecho. Natasha ha regresado a sus antiguos hábitos los cuales tenía aparcados por circunstancias de la vida. Desde hacer deporte en el gimnasio hasta patinar y meditar, entre otras cosas. Natasha Araos Credit: IG/Natasha Araos "Estoy más clara que nunca que cada situación, momento y experiencia estaban destinadas a pasar para un gran aprendizaje en diferentes niveles que yo misma como alma pedí vivir. Cada día que pasa entiendo y despierto más y quedo sorprendida con lo maravillosa que es la vida. Creo que muchos no nos damos cuenta de lo que realmente venimos hacer aquí, estamos en constante cambio y aprendizaje y todos estamos en un proceso de crecimiento y evolución distinto", lee una parte de su escrito. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Dejas de preocuparte, de lamentarte, no existe el rencor en ti porque entiendes el proceso, no sé si me explico, pero días como hoy que me lleno de un sentimiento de gratitud y amor hacia la vida es cuando entiendo más que todo fluye, que todo tiene una sincronía perfecta, que todo tiene su razón. Cada cosa, cada momento, cada persona y todo se va ensamblando por así decirlo de manera perfecta como un rompe cabeza. Vive día a día entendiendo que cada día que despiertas es un regalo que te da Dios y la vida para seguir creciendo en ese mundo espiritual", prosigue su mensaje. Desde que estrenara soltería, Tashie, como la conocen sus seguidores, no ha vuelto a hablar al respecto, ha dejado atrás esa etapa y se ha enfocado más en ella misma, en su crecimiento personal y también laboral. A través de sus redes compartía su nuevo emprendimiento, un curso dirigido por ella donde explica con detalle cómo interactuar con la bolsa de valores y rendir beneficios. Lo alterna con su otro trabajo, el más importante de su vida, su hijo Lucca, su mayor amor. Aunque cuida bastante su imagen y evita enseñarlo demasiado en las redes para evitar su excesiva exposición, de vez en cuando da un aperitivo de cómo está el chiquitín. Natasha ha retomado la meditación, la alimentación enfocada a sus entrenamientos y otros aspectos de su vida que había dejado de lado. Hoy lo presume feliz y agradecida con sus seguidores con el fin de hacerles entender lo importante de hacer aquello que a uno le hace dichosa. El resultado salta a la vista. La venezolana está plena y con todo por hacer.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ex de Chyno Miranda impacta con sus últimas declaraciones: "Estoy más clara que nunca"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.