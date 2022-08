Mientras se debate sobre la salud de Chyno Miranda, esto es lo que ha dicho su ex, Natasha Araos Tras las declaraciones aclaratorias del estado de salud del cantante, la madre de su hijo ha compartido estas reflexiones en sus redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chyno Miranda está bien, estable y, lo más importante, recuperándose. Así lo confirmó de primera mano la familia del artista, y más concretamente su prima Yarubai Zapata Pérez, en exclusiva para People en Español. Sus declaraciones dejaron claro que el artista venezolano está en un centro en su país rehabilitándose de su enfermedad y de ciertas adicciones que arrastraba. Las fotos muestran a un Chyno fuerte, con ganas de vivir y la sonrisa con la que enamoró a su público. En medio de este debate sobre el estado del querido intérprete, su expareja, Natasha Araos, ha hablado y compartido unas reflexiones muy personales. Si bien no hace referencia al que fue su esposo, el mensaje es directo y contundente. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Nastasha Araos Nastasha Araos | Credit: IG/Nastasha Araos "La sincronía de la vida es perfecta. Todo lo que está sucediendo, tenía que pasar, velo de esa manera, porque al final todo tiene su aprendizaje y su lección, ¿y lo mejor? Que te ayuda a despertar en esta vida", expresó en su coche, lugar desde donde se dirige a sus seguidores en muchas ocasiones para compartir sus pensamientos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y para terminar el día, continuó con un pensamiento que resume su actual estado y su forma de ver la vida. "¿La realidad duele? No, la realidad es lo que es. Entonces, ¿qué es lo que duele? Las expectativas y juicios que añadimos a la realidad", lee el escrito. Nastasha Araos Nastasha Araos | Credit: IG/Nastasha Araos "Así de simple", confirmó Tashi. La modelo y empresaria atraviesa uno de los mejores momentos de su vida con sus proyectos de trabajo viento en popa que se suman a su cuidado físico con buena alimentación y ejercicio, uno de los grandes aliados para su bienestar. "El ejercicio para mi transforma tu vida, porque no solo cambia tu físico.. también tu mente, tu actitud y tu estado de ánimo. Al final es un complemento de todo el balance que hay que tener mente, cuerpo y espíritu. Tú puedes lograr y hacer lo que tú quieras solo propóntelo, sé disciplinado, enfócate y coloca la acción. Y no olvides tener: CONSTANCIA", explicó uno de sus más recientes posts en Instagram.

