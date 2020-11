¡Así ha decorado la esposa de Chyno Miranda su casa por Navidad!

Close

Natasha Araos de Miranda, la esposa de Chyno, continúa adelante alegre y positiva contra viento y marea, después de que su esposo volviera por fin a casa después de estar un mes ingresado en el hospital aquejado de una enfermedad que casi le deja paralítico. En estos días, como en tantas familias, los Miranda se preocupan de su menú para el Día de Acción de Gracias y comienzan a decorar sus casas con motivos navideños, a tan solo cuatro semanas de que se celebre la Nochebuena. Gracias a las historias que la simpática Natasha compartió en sus redes este fin de semana, pudimos hacernos una idea de cómo preparan la decoración de Navidad en esta hermosa familia. Image zoom "Estamos aquí en casita y este año la historia del arbolito es maravillosa porque se pensó mucho en Lucca y lo que le gusta a la familia", aseguró con un jersey rojo con adornos de lentejuelas, después de afirmar que le gustaban los colores clásicos de la Navidad (rojo y verde). Image zoom Credit: IG Natasha Araos "Uno se da cuenta cuando hay un bebé en la casa y esto es impresionante, quedé loca. Magia pura en mi casa, una obra de arte", dijo agradeciendo al decorador después de ver terminado su árbol de Navidad. Image zoom Credit: IG Natasha Araos SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En este año tan difícil para Chyno y Natasha, el muñeco de su hijo ha sido el mayor consuelo de la esposa del cantante. Así lo expresaba ella con esta encantadora foto de su bebé: "Una foto un poco borrosa pero que expresa tu felicidad ❤... ¡No puedo expresar con palabras lo que me haces sentir! Gracias por estos sentimientos y emociones, príncipe mío. ¡Iluminas mis días! ¡Mi compañerito! ¡Te amo gigante! ¡Sigue sonriendo y siendo feliz, que aquí estaremos para amarte, apoyarte y vivir contigo momentos únicos! Dios y la vida te protejan siempre", escribió su enamorada mamá. "¡Una sonrisita para alegrarte lo que queda de día!", les dijo a sus seguidores. Después de que su enfermedad atacara a su marido de forma sorpresiva, su esposa ha sido un ejemplo de entereza: "No sabes lo fuerte que eres, hasta que ser fuerte es tu única opción", reflexionó recientemente. Así felicitaba a su convaleciente esposo en las redes por su cumpleaños, hace ahora una semana: "Feliz cumpleaños, maridito. ¡Contigo siempre! Te amo", escribió bajo este beso ininterrumpido desde su cuenta de Instagram.

