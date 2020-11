Close

Chyno Miranda hospitalizado por una misteriosa dolencia que lo dejó sin caminar El cantante venezolano Chyno Miranda estuvo hospitalizado por cuatro semanas. "Es una recuperación bastante lenta y de mucha paciencia". Por Nohelia Castro A través de la cuenta de Instagram de Chyno Miranda, se dio a conocer que el cantante venezolano estuvo hospitalizado por cuatro semanas. En el comunicado, los representantes de Miranda expresaron que han sido unas semanas de "mucha preocupación". "Sin duda que el 2020 ha sido un año complejo y difícil para todos y para quienes estamos alrededor de Jesus nos ha tocado vivir unas semanas de mucha preocupación e inquietud". Según el post, el intérprete de "Me encanta" experimentó breves pero intensas molestias en sus manos y piernas que se fueron intensificando. RELACIONADO: Las mejores fotos del recuerdo de Chino y Nacho Image zoom Credit: Mezcalent "[Experimentó] mucho dolor, calambres, sensibilidad y entumecimiento, dolores que primero lo forzaron a dejar drásticamente su vida activa de ejercicios, sus actividades cotidianas hasta un punto en que no pudo caminar más. Con mucha discreción mantuvimos en privado su condición por respeto a su privacidad y por el agudo dolor que estaba padeciendo". Chyno Miranda de 35 años estuvo hospitalizado cuatro semanas "El tratamiento recomendado y ordenado por lo médicos fue 'rehabilitación física', donde ha estado hospitalizado por las últimas cuatro semanas. Es una recuperación bastante lenta y de mucha paciencia, pero cada vez está mejor y más fortalecido". Por fortuna, hoy en día Chyno ya está de vuelta en casa e incluso ya puede caminar por sí solo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tenemos mucha fe que su recuperación total será más rápida de lo esperado, y aquí estamos a su lado para seguir apoyándolo y brindándole todo lo que necesita para ver al Jesús de siempre, a Chyno".

